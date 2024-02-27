Сьогодні, 27 лютого, Європейська медична лабораторія Сінево повідомила, що Державне бюро розслідувань наклало арешт на будівлю головного офісу і центральної лабораторії «Сінево» в Києві.



Зазначається, що внаслідок “безпідставного та протизаконного арешту” невдовзі компанія буде змушена припинити діяльність у цій будівлі. Це призведе до повної зупинки роботи мережі лабораторій «Сінево» в Україні. Зокрема, без послуг лабораторної діагностики залишаться близько 300 тисяч пацієнтів щомісяця.

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“Компанія Сінево Україна закликає ДБР та органи влади до якнайшвидшого вирішення питання у правовому полі та скасування незаконного арешту будівлі лабораторії. Лише прямий і відвертий діалог влади з бізнесом допоможе зупинити беззаконня і знайти рішення на користь країни і добробуту її громадян”, - йдеться у повідомленні.

Коментар ДБР щодо арешту головного офісу мережі лабораторій «Сінево»

Працівники Державного бюро розслідувань з 2022 року ведуть слідство за фактом відчуження майнового комплексу державного підприємства, де наразі розташовується центральний офіс лабораторії «Сінево». Зокрема, ДБР веде кримінальне провадження "за фактом незаконного виведення компанією нерухомості з держвласності" в період 2016-2021 рр.

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Слідчі ДБР досліджували законність перереєстрації частини цілісного майнового комплексу на третіх осіб. У 2022 році слідчий суддя за клопотанням прокурора наклав арешт на ці приміщення.

У бюро запевняють, що жодних слідчих дій відносно вказаного медичного підприємства, які б перешкоджали здійсненню його діяльності, не проводили, і після накладення арешту жодних перешкод у наданні медичних послуг не виникало та не виникає й сьогодні.

Вказаний арешт був неодноразово предметом судових оскаржень, які залишили ухвалу слідчого судді в силі, додали у ДБР. Кримінальне провадження ведеться за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна), слідство триває.