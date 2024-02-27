Проти Росії запровадили вже понад 17 тисяч індивідуальних і секторальних санкцій, через які вона втратила 400 мільярдів доларів. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.

«Крім військової, фінансової та гуманітарної допомоги зростає санкційний тиск на державу-агресора», - зазначив він.

Шмигаль нагадав, що США, Канада, Велика Британія та Євросоюз запровадили нові санкції.

«Зокрема, Сполучені Штати поширили їх на енергетичні компанії РФ, підприємства, що виробляють мікроелектроніку для ОПК, на банківський сектор та сектор IT, на транспортування російської нафти», - підкреслив очільник уряду.

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Він зауважив, що британські партнери оновили санкційний список на 100 позицій, тож посилиться тиск на тих, хто допомагає Росії обходити обмеження в торгівлі нафтою, також санкції зачіпають алмазний сектор, виробництво міді, цинку, сталі тощо.

Канада до нових санкційних списків включила 163 юридичні та фізичні особи - підприємства логістики, військово-промислового комплексу та пропагандистів.

«Вдячні Європейському Союзу за 13-й пакет санкцій. Нові обмеження поширюються на виробників зброї та електроніки. Впроваджені більш жорсткі експортні обмеження, в тому числі щодо компаній, які базуються в третіх країнах», - акцентував Шмигаль.

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За його словами, свій внесок в ослаблення Росії зробили також Австралія й Нова Зеландія. «Загалом проти РФ вже діє 17 тисяч індивідуальних та секторальних санкцій. Завдяки цьому ворог втратив 400 мільярдів доларів», - поінформував Прем’єр-міністр.

Він додав, що це потужний удар по Росії, але «можна і треба зробити ще більше», наприклад, впровадити санкції проти «Росатому», відключити від системи SWIFT усі російські та білоруські банки, обмежити імпорт з Росії до ЄС скрапленого газу, золота, залізної руди, титану, алюмінію, міді, нікелю, палладію, вирішити питання російського аграрного експорту, заборонивши ввезення російської агропродукції в країни ЄС.

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Головне, — зазначив Шмигаль, — надійно перекрити усі обхідні шляхи для уникнення санкцій, адже «менше прибутків Росії — менше ракет і дронів летітиме в Україну, менше втрат на фронті й у тилу, ближче справедливий і стійкий мир».

«Також разом із партнерами у 2024 році прагнемо напрацювати єдину юридичну рамку для конфіскації російських активів на користь України. Це сотні мільярдів євро, не рахуючи згенерованих прибутків. Це те, що потрібно нам прямо зараз для швидкої відбудови та для покриття критичних бюджетних витрат», — додав Шмигаль.



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