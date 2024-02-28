Французький художник-мураліст Крістіан Ґемі (С215), відомий своїми арт-об'єктами на зруйнованих окупантами будівлях у Бородянці, Ірпені та Гостомелі, спільно з благодійним фондом «Сучасна Україна», оголосив благодійний збір на підтримку постраждалих українських дітей.

Суть ініціативи в тому, що художник дарує кожному, хто задонатить 50 євро для курсу психологічної арт-реабілітації постраждалих українських дітей, поштову марку з зображенням власного муралу «Портрет Лесі Українки» та своїм авторським підписом.

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Щоб задонатити, потрібно зайти за посиланням, зробити вказаний донат та надіслати дані для відправки марки поштою. Отримати поштову марку можна буде протягом наступних 2 тижнів з моменту здійснення донату.

Наразі планується, що буде реалізовано 250 поштових марок. Всі виручені кошти художник передасть соціальному проєкту For Kids UA, який реалізує благодійний фонд «Сучасна Україна», для подальшої психологічної підтримки постраждалих українських дітей з прифронтових територій та родин загиблих захисників.

Варто нагадати, що французький вуличний художник Крістіан Ґемі від початку вторгнення підтримує український народ і одним із перших приїхав до України в березні 2022 року.