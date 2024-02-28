Інститут вивчення війни (ISW) вказує, що російські сили не припиняють наступів навколо Авдіївки, щоб позбавити українські сили перепочинку, який дозволив би Силам оборони створити міцнішу лінію оборони в безпосередній близькості від Авдіївки.

Про це йдеться у звіті ISW за 27 лютого.

Як зазначають аналітики, російські війська намагаються використати тактичні можливості, що з'явилися після захоплення Авдіївки, і, схоже, підтримують відносно високий темп наступальних операцій, спрямованих на те, щоб просунутися якомога далі в цьому секторі до того, як українські війська встановлять надійніші та важкопрохідні оборонні лінії в цьому районі.

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Росіяни тимчасово знизили темп своїх операцій під час зачистки Авдіївки, яку захопили 17 лютого, однак відтоді відновили відносно високі темпи наступу на захід і північний захід від міста.

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27 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що російські війська останнім часом збільшили чисельність штурмових груп на Таврійському напрямку з невеликих груп у складі відділень до взводів і навіть роти.

Наразі російські війська зосереджують атаки на захід від Авдіївки в напрямку Бердичів, Орлівки і Тоненького, де українські війська створили оборонні позиції для прикриття свого відходу з Авдіївки та відбиття наступних російських наступальних операцій.

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Лиховій та командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомили, що станом на 27 лютого українські війська стабілізували свої оборонні рубежі по лінії Тоненьке-Орлівка-Бердичі. Водночас українські військові спостерігачі називають українські укріплення на захід від Авдіївки такими, що "розчаровують" і "є проблемними".

На думку аналітиків, війська РФ, ймовірно, продовжують спроби наступу, щоб позбавити українські сили перепочинку, який дозволив би Силам оборони створити більш згуртовану й важкопрохідну лінію оборони в безпосередній близькості від Авдіївки.

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Експерти також припускають, що росіяни можуть захопити населені пункти на захід і північний захід від міста протягом найближчих тижнів, але рельєф місцевості і водні об'єкти на захід від Авдіївки, особливо водойма, що пролягає між Бердичами і Семенівкою-Орлівкою, ймовірно, сповільнять і без того відносно повільний темп просування росіян у цьому районі.

У звіті наголошується, що ця проблематична місцевість, ймовірно, обмежить подальші тактичні переваги росіян і дозволить українським військам зайняти підготовлені оборонні позиції, які, ймовірно, сприятимуть кінцевій кульмінації нинішніх російських наступальних зусиль у цьому районі, принаймні доти, доки РФ не посилить свої атакуючі елементи.

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У понеділок українські військові здійснили відхід від села Ласточкине, яке розташоване в шести кілометрах від Авдіївки.