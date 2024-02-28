Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон запевнив, що "своєчасно" винесе на голосування продовження допомоги Україні, однак найпершим пріоритетом назвав кордон із Мексикою.

Про це він заявив після зустрічі з президентом Джо Байденом у Білому домі.

Джонсон під час спілкування зі ЗМІ наголосив, що під час переговорів він сказав, що необхідно насамперед дбати про "потреби Америки".

"І насамперед - наш відкритий кордон", - сказав спікер.

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За його словами, іншим пріоритетом для США є продовження фінансування федерального уряду, а учасники зустрічі "дуже оптимістичні" і сподіваються на угоду.

Щодо допомоги Україні спікер наголосив, що сказав Байдену про те, що Палата "активно вивчає всі можливі варіанти".

"Ми візьмемося за це питання своєчасно. Але, знову ж таки, перший пріоритет для нашої країни - кордон та його захищеність", - заявив Джонсон.

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Вчора стало відомо, що Спікер Палати представників обіцяв президенту України Володимиру Зеленському зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.

Так, 27 лютого президент США Джо Байден зустрівся в Білому домі з лідерами Конгресу. Головними темами були проблема з затвердженням допомоги Україні та уникнення "шатдауну" - призупинення роботи уряду через затримку з прийняттям держбюджету США.