Напередодні ввечері видання Українська правда поширило інформацію про те, що польські правоохоронці затримали біля польсько-білоруського кордону журналіста Михайла Ткача разом із оператором. Інцидент трапився, коли журналіст знімав матеріал про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю.

За словами Ткача, відзняті матеріали поляки частково видалили.

«Українська правда» цитує Ткача: "Біля кордону Польщі із Білоруссю до нас під’їхали польські поліцейські і показали значок. Ми показали наші документи і посвідчення журналістські. Вони почали хапати наші камери, обшукувати… Далі нас привезли у комендатуру.

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На допиті в комендатурі я повідомив, що ми журналісти і сказав, що ми знімаємо, як Польща торгує з Росією через Білорусь і як Польща торгує з Білоруссю, як сільськогосподарська продукція йде з Росії і Білорусі в Польщу".

Український журналіст наголосив на тому, що представники польської спецслужби перелякалися.

Зрештою, Ткача та оператора утримували в комендатурі щонайменше 4 години і лише потім відпустили.

«Українська правда» стверджує, що справу вдалося вирішити лише після втручання посла України в Польщі Василя Зварича.

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Пізніше поліція Підляського воєводства в соцремежі Х повідомила, що не затримувала українського журналіста. Практично одночасно з повідомленням поліції Підляського воєводства було опубліковане повідомлення поліції Люблінського воєводства про те, що місцева поліція «вжила заходів» для встановлення осіб, поведінка яких у прикордонній зоні викликала занепокоєння місцевих мешканців.

«Офіцери поліції Люблінського гарнізону (KPP Łuków) вжили заходів у зв’язку з необхідністю встановити особи людей, перебування яких у прикордонній зоні стурбувало мешканців. Після встановлення особи люди залишили відділення поліції», – йдеться в повідомленні місцевої поліції.

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Головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва в своєму Facebook прокоментувала повідомлення польської поліції та заявила, що «польська поліція бреше. І ми це доведемо».

Посол України в Польщі Василь Зварич у коментарі виданню Wirtualna Polska розповів, що він дійсно втрутився у справу журналістів.

«Знімали рух залізницею, запустили дрон. Поліція вирішила перевірити, хто це, щоб не виявилося, що це провокатори. Справу вирішили швидко», – розповів Зварич польським журналістам.

Польське видання в своєму повідомленні також цитує речника поліції Люблінського воєводства Анджея Фійолку, який підтвердив факт інциденту і повідомив, що «поліцію повідомили стурбовані мешканці Лукова, які протягом двох днів бачили в цьому районі чоловіків з безпілотниками». За словами речника люблінської поліції, для перевірки слів журналістів та встановлення їхньої особи їх доставили до відділку поліції.

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«Треба було перевірити їхні дані. Після їх підтвердження чоловіки залишили відділення поліції», – додав Фійолка.

Разом з тим, у польській поліції не підтвердили інформацію про видалення відеозаписів.