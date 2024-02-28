Високопоставлений європейський чиновник з питань оборони заявив виданню Financial Times (FT), що в Україні перебувають військовослужбовці з країн Заходу.

"Всі знають, що в Україні є західні спецпідрозділи - вони просто не визнають цього офіційно”, - так співрозмовник FT на умовах анонімності прокоментував заяву президента Франції Еманюеля Макрона, який не виключив ймовірність того, що європейські країни можуть відправити свої війська до України.

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Kyiv Post звернувся по коментар до української воєнної розвідки. Представник ГУР Андрій Юсов ані підтвердив, ані спростував цю інформацію, але додав, що “громадяни інших держав за власною згодою з честю воюють із російськими окупантами", зокрема, "у складі Міжнародного легіону ГУР МО”.

“Це відбувається публічно і в рамках закону. Це те, що ми можемо підтвердити. Щодо чуток та анонімних джерел, залишимо це без коментарів”, - сказав представник ГУР у розмові з Kyiv Post.

Що мав на увазі Макрон?

Французькі чиновники пояснили FT нещодавню заяву Макрона тим, що французький президент не пропонував масово відправляти західні війська на фронт, але що табу на їхню участь більше немає.

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Малось на увазі, що західні військовослужбовці потенційно можуть бути задіяні в обмежених місіях, як-от розмінування, обслуговування і ремонт систем озброєнь або допомога в захисті кордонів інших країн, яким загрожує Росія.

В квітні минулого року The Guardian стверджував, що витік американських військових документів вказував на те, що Велика Британія відправила в Україну до 50 спецпризначенців. Більше половини особового складу західних спецпідрозділів могли бути британцями.

Тоді Міністерство оборони Великої Британії не коментувало ці витоки та інформацію про британських військовослужбовців в Україні. Однак у своєму твіті відомство заявило, що витік "продемонстрував серйозний рівень неточності".