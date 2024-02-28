Спікери парламентів 23 країн і голова Європарламенту Роберта Мецола направили відкритий лист до спікера Палати представників США Майка Джонсона з закликом внести на розгляд законопроєкт із понад 60 мільярдами доларів допомоги Україні.

Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив у Facebook.

"Я, як ініціатор цього листа, вдячний своїм колегам за таку швидку і широку підтримку. У цьому відкритому листі ми, очільники парламентів, просимо свого американського колегу внести на розгляд Палати представників США ухвалений 13 лютого 2024 року Сенатом США законопроєкт HR 815 про міжнародну допомогу США, який передбачає асигнування у розмірі $60,06 млрд для допомоги Україні", - написав він.

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Стефанчук нагадав, що наразі, згідно з процедурою, спікер Джонсон має повноваження винести на розгляд законопроєкт, який був переданий до Палати представників.

"Ми, спікери парламентів, закликали спікера Джонсона сприяти ухваленню Конгресом США історичного рішення, яке забезпечить допомогу США іноземним державам і надасть Україні необхідні кошти для продовження боротьби", - йдеться в дописі Стефанчука.

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Спікери парламентів, зокрема Німеччини, Австрії, Бельгії, Нідерландів, Італії, Іспанії, Португалії, Північної Македонії, Литви, Латвії, Естонії та Чехії, зазначили, що "їхні країни налаштовані й надалі нарощувати підтримку України та її Сил оборони, вбачаючи в цьому значну інвестицію в нашу індивідуальну та колективну безпеку".

"Вісь зла має бути переможена й усі винні мають бути притягнуті до відповідальності, що стане значним запобіжником від подальших конфліктів і поверне нашим народам відчуття керованості та безпеки. Віримо, що завдяки вашому особистому лідерству Конгрес продемонструє історичну двопартійну єдність у підтримці колективних зусиль із підтримки Україні", - наголосили голови парламентів.

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Наразі лист залишається відкритим до підписання й іншими спікерами парламентів, які бажають до нього долучитися.

Нагадаємо, спікер Джонсон за підсумками зустрічі з президентом Байденом запевнив, що "своєчасно" винесе на голосування продовження допомоги Україні.