Президент України Володимир Зеленський виступив на відкритті другого саміту України і країн Південно-Східної Європи, який 28 лютого проводить разом із прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою в Тірані.

Про це український лідер повідомив у соцмережі X.

Спільне протистояння Путіну

Зеленський нагадав, що в минулому автократичні режими намагалися визначати долю інших народів, зокрема на Балканах, у Східній Європі та в усіх інших частинах Європи.

"Тепер Путін хоче зробити те саме... Ворожість Путіна та все, до чого він хоче змусити інші нації, є спробою зробити старий диктат того, як нації мають існувати, з чим вони мають погоджуватися чи не погоджуватися", - сказав він.

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Український президент наголосив, що для всіх вільних націй критично важливо, аби Путін і його режим програли.

"Всі його невдачі - наша безпека. Все, що робить нас хорошими партнерами, робить Путіна слабшим. Ось чому він так багато інвестує в розбіжності та кризи - він точно знає, що служить його інтересам. Ми повинні точно бачити, що працює в наших інтересах, і саме таким чином ми всі будемо захищені", - резюмував він.

Співпраця у низці сфер, включаючи оборонну

Заленський закликав лідерів країн Південно-Східної Європи й надалі розвивати добросусідські відносини в політичній, оборонній, торгівельній, енергетичній та логістичній сферах, а також у протидії російській дезінформації та спробам Кремля дестабілізувати політичні системи держав.

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"Я вдячний за спільну роботу наших країн на дорогах, залізницях, у портах і на морі. Також хотів би підкреслити нашу спільну роботу в Чорноморському та Дунайському регіонах задля продовольчої безпеки. Це допомагає всьому світу", - наголосив президент України.

За його словами, наразі в Україні працює близько 500 оборонних підприємств у різних сферах, але цього недостатньо, аби перемогти Путіна.

"Ми бачимо проблеми із забезпеченням боєприпасами, які впливають на ситуацію на полі бою... Ми зацікавлені у копродукції з вами та всіма нашими партнерами. Деталі надасть наша урядова команда. Ми пропонуємо провести спеціальний українсько-балканський форум оборонних індустрій у Києві чи в одній із ваших столиць", - запропонував Зеленський.

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Взаємна підтримка вступу до ЄС і НАТО

Український президент окремо зупинився на проблемі співіснування в Європі країн "різної гідності".

"Хтось заслуговує на безпеку і мир, а чиясь боротьба за мир ігнорується, хтось заслуговує на інтеграцію в союзи і альянси, а хтось має залишатися позаду та чекати", - пояснив він.

Зеленський наголосив, що співпраця між Україною і країнами Південно-Східної Європи може забезпечити, аби повага до кожної нації, рівні права націй на безпеку і самостійний вибір своєї долі стали загальнолюдськими принципами.

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"Ми вважаємо, що кожна нація в Європі, яка дотримується принципів європейської і євроатлантичної спільнот і хоче бути їхнім членом, заслуговує на повну інтеграцію. Україна підтримує ваші країни на цьому шляху та вдячна за підтримку нашої інтеграції. ЄС і НАТО забезпечили Європі найдовшу та найбільш надійну еру безпеки та економічного розвитку", - продовжив він.

Підтримка Української формули миру

Український президент зазначив, що головна перевага Української формули миру - це її комплексність та інклюзивність.

"Кожен аспект російської війни може бути вирішений через неї. Кожен лідер і держава можуть проявити себе в мирному процесі - не лише так звані "великі держави" чи ті, які традиційно беруть участь у дипломатії. Ми хочемо, щоб міжнародне право та глобальна стабільність базувалися на дійсно багатосторонніх і прозорих процесах — на рівності націй", - сказав Зеленський, запросивши лідерів країн Південно-Східної Європи на перший Глобальний саміт миру, який відбудеться у Швейцарії.

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Нагадаємо, Kyiv Post зібрав інформацію про візит президента Зеленського до Албанії.