У вівторок, 27 лютого президент Володимир Зеленський прибуде з дводенним візитом до Тірани, де наступного дня разом із прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою проведе саміт України і країн Південно-Східної Європи.

Про це повідомляє Euronews.

На відкритті виставки "Україна, воєнний злочин" очільник албанського уряду наголосив на важливості візиту українського лідера, а також саміту за участі лідерів балканських країн.

"Ця виставка проходить напередодні візиту президента Зеленського до Тірани, який, з одного боку, є двостороннім. Але, з іншого боку, це також візит, який завершиться самітом країн Південно-Східної Європи і України, де ми матимемо значну кількість лідерів від цього регіону як гостей, і президента Зеленського як співорганізатора цього заходу, який в сьогоднішньому контексті, на мій погляд, має особливе значення", - зазначив Рама.

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Очікується, що президент України прибуде до Тірани вдень 27 лютого, а саміт відбудеться днем пізніше, 28 лютого. Наразі немає подробиць щодо того, хто саме з лідерів країн Південно-Східної Європи візьме участь у саміті, але напередодні прем'єр Албанії заявив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган звернеться до учасників заходу у відеоформаті.

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"Туреччина також запрошена на саміт, і я вдячний, що її президент погодився виступити через прямий зв’язок зі свого офісу, оскільки він не може бути фізично присутнім", - сказав Рама під час свого візиту до Туреччини.

Очільник абанського уряду анонсував саміт України і Західних Балкан 22 січня, під час візиту до Скоп'є, де він брав участь у конференції щодо плану економічного зростання Західних Балкан за допомогою Євросоюзу.

Рама також наголошував, що Албанія підтримує Україну, яка два роки протистоїть неспровокованому вторгненню, ініційованому президентом Росії Владіміром Путіним.

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Окрім цього, як член НАТО, Албанія ввела санкції проти Росії через окупацію України, а також надавала допомогу Києву протягом двох років повномасштабної війни.

Рама додав, що Албанія разом з усім альянсом країн, які вирішили разом будувати майбутнє, де кожна країна, кожен народ і кожна людина мають право на свободу, також підтримують право України бути рівноправним членом такої спільноти.

Наразі країни Західних Балкан перебувають на різних етапах інтеграції до ЄС. Зокрема, Албанія та Північна Македонія, як і Україна, розпочали перемовини з Євросоюзом щодо членства.

Нагадаємо, напередодні президент Сербії підтвердив свою участь у саміті України і Західних Балкан.