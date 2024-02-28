Представники "Жальгіріс Арени" в Каунасі оголосили про скасування концерту американської співачки LP через те, що вона напередодні опублікувала в соцмережі відео, в якому була вдягнена в толстовку з прапором Росії.
Про це повідомляє литовський мовник LRT.
У понеділок увечері американська співачка LP (Лаура Перголіцці), яка мала виступити 4 березня в Литві на "Жальгіріс Арені", здивувала своїх шанувальників, поділившись в Instagram відео, на якому вона вдягнена в худі з кораблем із вітрилами в кольорах російського прапора та написом "LP Russia Official".
Цікаво, що співачка має татуювання на грудях, де зображений такий самий корабель. Вона його зробила, коли вперше збиралася до Росії на виступ.
"Мене вперше запросили до Росії виступити на різдвяній вечірці. Місце здавалося мені далеким і небезпечним, і я вирішила зробити російське морське татуювання!", - пояснила співачка в інтерв'ю.
На внутрішній поверхні правого плеча у неї витатуйовано слово «любов» російською. Татуювання вона зробила в Казані. Зазначається, що так вона хотіла наголосити на своїй любові до Росії.
Співачка, яка вже декілька разів виступала в Литві та має там шанувальників, пояснила в своєму відео, що толстовка – це подарунок від її фанатів у Росії. Вона також показала листівку від них, сказавши, що подарунок був зроблений ще в 2020 році, коли концерти співачки були скасовані через пандемію Covid-19, тому вона отримала його лише зараз.
У відео LP висловила подяку фанатам та відзначила обліковий запис свого російського фан-клубу. Зазначимо, що листівку було підписано 24 лютого, у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Пізніше відео було видалене, а співачка поділилася новим дописом в Instagram. «Я так пишаюся і вдячна своїм шанувальникам в усьому світі, і я знаю, що в країнах Балтії багато українських біженців, і я хотіла б, щоб мої українські друзі знали, як сильно я вас підтримую. Я завжди підтримувала і люблю вас», - сказала співачка, не згадавши про попереднє відео.
Після появи співачки в толстовці з російським прапором у соціальних мережах почали поширювати заклики бойкотувати та навіть скасувати її майбутній концерт у Каунасі.
Організатор гастролей LP у Литві – компанія Medusa Concert – опублікувала офіційний пресреліз, у якому зазначила, що після розмови артистка зрозуміла ситуацію, перепрошує за своєю необачність і шкодує, що не подумала, що може образити стількох людей.
«Тому разом зі співачкою організатор концерту LP – Medusa Concert – приносить усім щирі вибачення за свою очевидну помилку і бажає Україні перемоги!» - йшлося в заяві.
Литовське національне радіо та телебачення звернуло увагу на вчинок співачки й запитало свою аудиторію: "Чи потрібно скасувати концерт співачки LP в Литві?"
Водночас міністр культури Литви Симонас Кайріс заявив, що шанувальники американської співачки також мають "оцінити" її поведінку. Кайріс зазначив, що слід бачити різницю між виконавцями, які відкрито підтримують російський режим і війну, і подібними випадками, коли "людина повністю відірвана від контексту".
Пізніше, у вівторок, стало відомо, що каунаська "Жальгіріс Арена" все ж скасовує концерт LP 4 березня.
«Цим рішенням ми хочемо звернути увагу як LP, так і інших артистів, які планують заходи в Литві, що ми не потерпимо повідомлень на підтримку країни-агресора», - сказав керівник відділу організації заходів "Жальгіріс Арени" Мантас Ведрікас.
Раніше ми писали, що після критики українки у Відні скасували концерт грецько-російського диригента. Українська диригентка Оксана Линів відмовилась виступати на одній сцені з Теодором Курентзісом, який замовчує війну Росії проти України.
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