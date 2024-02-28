Представники "Жальгіріс Арени" в Каунасі оголосили про скасування концерту американської співачки LP через те, що вона напередодні опублікувала в соцмережі відео, в якому була вдягнена в толстовку з прапором Росії.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.



У понеділок увечері американська співачка LP (Лаура Перголіцці), яка мала виступити 4 березня в Литві на "Жальгіріс Арені", здивувала своїх шанувальників, поділившись в Instagram відео, на якому вона вдягнена в худі з кораблем із вітрилами в кольорах російського прапора та написом "LP Russia Official".



Цікаво, що співачка має татуювання на грудях, де зображений такий самий корабель. Вона його зробила, коли вперше збиралася до Росії на виступ.



"Мене вперше запросили до Росії виступити на різдвяній вечірці. Місце здавалося мені далеким і небезпечним, і я вирішила зробити російське морське татуювання!", - пояснила співачка в інтерв'ю.

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На внутрішній поверхні правого плеча у неї витатуйовано слово «любов» російською. Татуювання вона зробила в Казані. Зазначається, що так вона хотіла наголосити на своїй любові до Росії.



Співачка, яка вже декілька разів виступала в Литві та має там шанувальників, пояснила в своєму відео, що толстовка – це подарунок від її фанатів у Росії. Вона також показала листівку від них, сказавши, що подарунок був зроблений ще в 2020 році, коли концерти співачки були скасовані через пандемію Covid-19, тому вона отримала його лише зараз.