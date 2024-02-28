Нідерланди оголосили про угоду щодо закупівлі в Чехії для постачання в Україну передових самохідних артилерійських систем, відомих як DITA, повідомляє Defence Blog.

Зазначається, що міністерство оборони Нідерландів нещодавно замовило для України дев'ять колісних самохідних гаубиць DITA.

Самохідна артилерійська установка DITA - передова система вогневої підтримки, здатна вражати цілі на відстані десятків кілометрів. Гаубиця DITA це удосконалений варіант колісних 152-мм САУ Dana, найновішу версію якої Dana-M2 успішно випробували в Україні весною 2021 року, але не встигли замовити.

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САУ DITA, виготовлена компанією Excalibur Army, оснащена 155-міліметровою гарматою L45 з дальністю стрільби до 39 кілометрів, використовує стандартні боєприпаси НАТО. Башта установки вміщує 40 боєприпасів, що підвищує бойову витривалість на полі бою.

Це придбання є частиною більшого замовлення Нідерландів для України, що виконується двома виробниками у Чехії.

Раніше ми писали про те, що Нідерланди, які обіцяють надати Україні щонайменше 24 сучасні американські винищувачі F-16, запевнили, що "йдуть за графіком".