Все що треба знати про воєнний стан та стан війни: зміни в законодавстві, обмеження, вплив на громадян та країну.

Воєнний стан та стан війни: пояснюємо різницю

Що таке воєнний стан?

Воєнний стан – це особливий правовий режим, який запроваджується на території України або в окремих її регіонах у разі збройної агресії чи загрози від іншої держави. Також може бути введено воєнний стан при виявленні небезпеки для незалежності або територіальної цілісності України.

Відповідно до конституції України воєнний стан запроваджує РНБО згідно з законом Про правовий режим воєнного стану. Щоб рішення РНБО набуло чинності, його має підтримати Верховна Рада. Далі, після затвердження указу президента про введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, відбувається надання відповідним органам державної влади певних повноважень.

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Життя в умовах правового режиму воєнного стану відрізняється від того, до якого ми звикли. Так, відповідно до закону, запроваджується низка положень, які обмежують деякі права і свободи громадян. Повний перелік обмежень прав і свобод громадян під час дії воєнного стану та строк їхньої дії визначаються указом президента.

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Тобто воєнний стан – це чіткий правовий режим, який діє в разі загрози або фактичної агресії проти України з боку іншої країни для нормалізації ситуації у сфері політики, економіки та безпеки. Воєнний стан по всій території України було оголошено в день початку повномасштабного вторгнення Росії — 24 лютого 2022 року. Відтоді воєнний стан в Україні продовжували вже дев’ять разів.

Рішення президента України про введення воєнного стану

Пропозиції щодо введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях на розгляд президентові України подає Рада національної безпеки та оборони України.

Для ухвалення рішення про введення воєнного стану президент України видає указ про введення воєнного стану і негайно звертається до Верховної Ради України щодо його затвердження та подає одночасно відповідний проєкт закону. Затвердження указу президента України про введення воєнного стану повинно бути прийнято чи відхилено Верховною Радою у дводенний строк без скликання народних депутатів України на засідання в особливому порядку.

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Немає обмеження щодо дії воєнного стану в Україні, але після закінчення терміну вказано президентом, наразі це 90 днів, його обов'язково має бути подовжено відповідним указом. За умови усунення збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності президент України може ухвалити указ про скасування воєнного стану достроково.

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Від початку повномасштабної війни воєнний стан продовжували вже дев'ять разів:

з 24 лютого до 25 травня 2022 року;

з 25 травня до 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого до 20 травня 2023 року;

з 20 травня до 18 серпня 2023 року;

з 18 серпня до 16 листопада 2023 року;

з 16 листопада 2023 до 14 лютого 2024 року;

з 14 лютого до 13 травня 2024 року.

Правовий режим воєнного стану в Україні

Указ президента України про введення воєнного стану передбачає встановлення спеціальних заходів правового режиму та воєнних законів. У разі введення воєнного стану повноваження від державних адміністрацій передаються військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування. Також умовах воєнного стану президент України може запровадити деякі обмеження конституційних прав і свобод людини.