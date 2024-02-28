Все що треба знати про воєнний стан та стан війни: зміни в законодавстві, обмеження, вплив на громадян та країну.
Воєнний стан та стан війни: пояснюємо різницю
Що таке воєнний стан?
Воєнний стан – це особливий правовий режим, який запроваджується на території України або в окремих її регіонах у разі збройної агресії чи загрози від іншої держави. Також може бути введено воєнний стан при виявленні небезпеки для незалежності або територіальної цілісності України.
Відповідно до конституції України воєнний стан запроваджує РНБО згідно з законом Про правовий режим воєнного стану. Щоб рішення РНБО набуло чинності, його має підтримати Верховна Рада. Далі, після затвердження указу президента про введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, відбувається надання відповідним органам державної влади певних повноважень.
Життя в умовах правового режиму воєнного стану відрізняється від того, до якого ми звикли. Так, відповідно до закону, запроваджується низка положень, які обмежують деякі права і свободи громадян. Повний перелік обмежень прав і свобод громадян під час дії воєнного стану та строк їхньої дії визначаються указом президента.
Тобто воєнний стан – це чіткий правовий режим, який діє в разі загрози або фактичної агресії проти України з боку іншої країни для нормалізації ситуації у сфері політики, економіки та безпеки. Воєнний стан по всій території України було оголошено в день початку повномасштабного вторгнення Росії — 24 лютого 2022 року. Відтоді воєнний стан в Україні продовжували вже дев’ять разів.
Рішення президента України про введення воєнного стану
Пропозиції щодо введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях на розгляд президентові України подає Рада національної безпеки та оборони України.
Для ухвалення рішення про введення воєнного стану президент України видає указ про введення воєнного стану і негайно звертається до Верховної Ради України щодо його затвердження та подає одночасно відповідний проєкт закону. Затвердження указу президента України про введення воєнного стану повинно бути прийнято чи відхилено Верховною Радою у дводенний строк без скликання народних депутатів України на засідання в особливому порядку.
Немає обмеження щодо дії воєнного стану в Україні, але після закінчення терміну вказано президентом, наразі це 90 днів, його обов'язково має бути подовжено відповідним указом. За умови усунення збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності президент України може ухвалити указ про скасування воєнного стану достроково.
Від початку повномасштабної війни воєнний стан продовжували вже дев'ять разів:
- з 24 лютого до 25 травня 2022 року;
- з 25 травня до 23 серпня 2022 року;
- з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;
- з 21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року;
- з 19 лютого до 20 травня 2023 року;
- з 20 травня до 18 серпня 2023 року;
- з 18 серпня до 16 листопада 2023 року;
- з 16 листопада 2023 до 14 лютого 2024 року;
- з 14 лютого до 13 травня 2024 року.
Правовий режим воєнного стану в Україні
Указ президента України про введення воєнного стану передбачає встановлення спеціальних заходів правового режиму та воєнних законів. У разі введення воєнного стану повноваження від державних адміністрацій передаються військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування. Також умовах воєнного стану президент України може запровадити деякі обмеження конституційних прав і свобод людини.
Обмеження прав та свобод громадян в умовах воєнного стану
Забезпеченням виконання заходів правового режиму воєнного стану займається військове командування разом із військовими адміністраціями або державні місцеві адміністрації, як й було до введення режиму воєнного стану в Україні. Утворення військових адміністрації передбачено Законом України "Про правовий режим воєнного стану".
Рішення про запровадження місцевої ВА ухвалює президент за поданням запиту від обласної військової адміністрації. Така передача влади в умовах воєнного стану відбувається переважно там, де погано працює місцеве самоврядування. Так, на прохання Генерального штабу Збройних Сил України були запровадження адміністрації в Харківський, Миколаївський, Херсонський, Запорізькій та інших областях, де частина території була окупована чи знаходилась близько до лінії фронту.
При існуванні військової адміністрації місцеві депутати не складають своїх повноважень, але їх права суттєво обмежуються. Вирішення основних питань міста − бюджет, життєдіяльність міста − все це переходить до керівника ВА. Військова адміністрація здійснює свої повноваження на території України під час дії воєнного стану та ще 30 днів після його припинення.
В країні де запроваджено воєнний стан існують деякі обмеження для громадянина, до яких належать:
- встановлення охорони об’єктів критичної інфраструктури;
- запровадження деяких трудових повинностей осіб;
- використання потужностей та трудових ресурсів підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони;
- запровадження комендантської години;
- здійснення перевірки документів осіб, огляду речей, транспортних засобів багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією;
- примусове відчуження майна, що перебуває у приватній або комунальній власності, а також майна державних підприємств та господарських об’єднань для потреб держави;
- обмеження свободи пересування громадян;
- заборона проведення мирних зборів, мітингів, демонстрацій, масових заходів тощо.
Що таке стан війни?
В нашому законодавстві визначення «стану війни» не надається, воно існує лише у нормах світового права. У Конституції України лише згадується, що стан війни може оголосити Верховна Рада за поданням президента.
Ця процедура прописана в законі «Про оборону України», де зазначається, що з моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій настає воєнний час, який закінчується у день і час припинення війни. Але прямого визначення самому поняття «воєнний час», який вводиться в Україні, у нашому законодавстві немає.
Правові аспекти оголошення стану війни закріплено в ІІІ Конвенції про відкриття воєнних дій, прийнятій ще під час Другої конференції 18 жовтня 1907 року в Гаазі. Згідно з її положеннями військові дії не повинні починатися без попереднього та недвозначного попередження, а про оголошення стану війни необхідно без затримок сповістити нейтральні держави.
Станом на зараз міжнародне право розглядає оголошення війни як дії агресора чи держави, яка має намір вчинити акт агресії. Тому держави-агресори просто перестали оголошувати війну, а військові дії тепер проводять під виглядом різних операцій чи взагалі офіційно ігнорують свою причетність. Цей шлях обрала й Росія.
Збройна агресія РФ розпочалася ще у 2014 році, а 24 лютого 2022 року переросла в повномасштабне вторгнення на суверенну територію України. У зв’язку з цим в України виникло право на самозахист. Для запровадження режиму воєнного стану в установленому порядку, Верховна Рада та президент затвердив відповідний указ. Це дозволило розпочати загальну мобілізацію та використати Збройні сили України й інші військові формування для захисту нашої країни.
Чому в Україні не оголошують війну?
По-перше, треба розуміти, що війну мала б оголошувати не Україна, бо вона виступає в ролі жертви військової агресії. Війну мала оголосити нам Росія в той день коли порушила суверенітет нашої країни й здійснила збройне вторгнення. По-друге, для України оголошувати війну Росії взагалі невигідно, бо тоді юридично Україна стала б ініціатором цієї війни та була б скута в діях на міжнародній арені.
Політолог Ігор Рейтерович цілком погоджується з цією думкою, адже питання щодо необхідності введення воєнного стану перед нами не стояло, в той час, як оголошення війни це вже зовсім інша справа. Якщо Україна оголосить війну, то за міжнародними нормами права саме її вважатимуть ініціатором і агресором.
Це те, чого б хотіла Росія. Зараз немає оголошеної війни, тому фактично для РФ немає й поразки, адже, за їх словами, це всього лише спецоперація. До того ж оголошення війни не тільки потягне за собою санкції та обмеження, зокрема, на постачання зброї й фінансову допомогу для України, але й заподіє шкоди нашій економіці. Міжнародні компанії, які працюють в Україні, зможуть законно вимагати компенсації збитків у разі оголошення війни, чого не може статися в умовах режиму воєнного чи надзвичайного стану.
У світі існує загальноприйнята Гаазька конвенція про оголошення війни, яка прописує невигідні наслідки для держави, що оголосила війну. Це одна з причин чому всі намагаються уникати цього. Окрім того, ООН може не просто засудити, але й розірвати будь-які дипломатичні відносити з країною, яка офіційно оголосила війну. Тим часом введення воєнного стану в установленому законом порядку нічим не загрожує нашій країні як внутрішньо, так й на зовнішній арені.
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