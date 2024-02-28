Трьом приватним підприємцям з тимчасово окупованого Криму за сприяння у проведенні "військово-патріотичного" виховання загрожує до 5 років ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим.

"Прокуратура автономії повідомила про підозру трьом приватним підприємцям з півострова, які забезпечують функціонування «Кримпатріотцентру». Їх дії кваліфіковано як колабораційна діяльність (ч. 4 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає від трьох до п’яти років ув’язнення", - йдеться у повідомленні.

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Відомо, що у 2023 році троє підозрюваних уклали контракт та почали забезпечувати функціонування окупаційного Регіонального центру з підготовки до військової служби та військово-патріотичного виховання ("Кримпатріотцентр"), бюджетну установу освіти на окупованому півострові.

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Центр створений окупаційним "Міністерством освіти, науки і молоді Республіки Крим". Серед основних напрямків його діяльності - пропаганда військової служби в армії РФ серед української молоді на півострові, здійснення серед дітей і підлітків заходів "військово-патріотичного виховання", підготовка з основ військової служби в освітніх установах і навчальних закладах. У свою чергу підозрювані забезпечували "Кримпатріотцентр" необхідним для проведення військового навчання громадян.

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Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в АР Крим.