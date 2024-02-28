Росіяни завозять приватних охоронців та «тітушок» із прокремлівських молодіжних організацій, які слідкуватимуть за «порядком» під час «виборів» на тимчасово окупованих Росією територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

У повідомленні йдеться, що російські окупанти готуються до масштабної імітації “виборчого процесу”, який за задумом Кремля має “легалізувати окупацію в очах світової спільноти”.

“Для тиску на місцеве населення в регіон звозять бойовиків.Зокрема на ТОТ вже прибуло понад 10 тис. росгвардійців, які будуть супроводжувати членів “виборчих дільниць” та обходити будинки місцевих мешканців”, - зазначають активісти з Центру нацспротиву.

Крім того, для збільшення чильності населення на ТОТ російська окупаційна влада звозить також “волонтерів” з “роти Бойового братерства”.

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“За задумом, “тітушки” будуть контролювати голосування безпосередньо на дільницях їм допомагатимуть приватні охоронці з московських фірм, які також відрядили своїх бойовиків до України”, - наголосили у ЦНС.

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Нагадаємо, підпілля підірвало офіс російської партії “Єдина Росія" неподалік псевдовиборчої дільниці в окупованій Новій Каховці, що в Херсонській області.

Крім того, росіяни заздалегідь розпочали обходити будинки на окупованих територіях, пам'ятаючи про справжній саботаж російських псевдовиборів, влаштований українцями у вересні 2023 року.

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