Наразі з Болгарії в Україну йде постачання обіцяних БТРів, - цитує Укрінформ інтерв’ю міністра оборонного відомства Болгарії Тодора Тагарєва, яке він дав bTV.



Процес передачі обіцяних Болгарією бронетранспортерів затягнувся через те, що техніка належить болгарському МВС, а також через вето президента країни Румена Радєва, яке подолали у грудні, сказав Тагарєв.

«Відправлення техніки – непростий процес, у багатьох випадках – місяці», – додав міністр.

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Як пише novinite.com, Тагарєв заявив, що обіцяні БТРи прибудуть в Україну із Софії «за кілька днів». Очільник болгарського Міноборони сказав, що коли бронетранспортери відправлять, у відомстві повідомлять про це.

«Ці БТРи є невеликою частиною допомоги (Україні – ред.)», – запевнив Тагарєв.

Раніше повідомлялося, що Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів для потреб ЗСУ, оскільки Міністерство оборони звернулося до НАТО з проханням оплатити транспортні витрати.



Крім того, Тагарєв заявив, що Болгарія не відправлятиме в Україну своїх військових.Він запевнив, що позиція Болгарії щодо цього не змінилась, а питання відправки солдат не обговорюється. Заява Тагарєва пролунала після зустрічі із Президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі, під час якої французький лідер не виключив участі європейських військ у російсько-українській війні.

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За словами болгарського міністра, на зустрічі у Франції були ухвалені рішення щодо коаліцій на підтримку України.

«Ми висловили готовність долучитися до деяких із них, йдеться про допомогу українській оборонній промисловості, щоб значна частина того, що потрібно Україні, могла вироблятися на її території. Інше питання стосувалося підтримки вразливих країн-партнерів, щоб вони були краще захищені від агресивних дій Росії», – сказав Тагарєв.



