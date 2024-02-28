Російські окупанти зобов’язали всі дитячі садки, школи, коледжі, технікуми та ВНЗ на тимчасово окупованій території України встановлювати прапор Росії, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

У повідомлення зазначається, що наразі встановлення прапора у захоплених навчальних закладах є добровільно-примусове й теоретично директор може відмовити в цьому праві й уникнути відповідальності.

Однак влада Кремля вирішила зобов’язати з 1 вересня всі навчальні заклади встановити прапор РФ на законодавчому рівні.

Раніше ми писали, що росіяни відправляють молодих українців із тимчасово окупованих територій (ТОТ) на «всесвітній фестиваль молоді» в Росії, щоб продовжувати нав'язування кремлівської пропаганди.

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Крім того, російські школярі вивчатимуть на уроках інтерв’ю Путіна Такеру Карлсону для "кращого розуміння позиції Росії на світовій арені".

Також на тимчасово окупованих територіях України росіяни планують примусово залучити максимальну кількість українських дітей до навчання у військових вишах Росії.

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