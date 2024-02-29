Пекін вдруге спробує врегулювати "українську кризу", відправивши спецпредставника китайського уряду Лі Хуея до України, Росії та європейських країн. Місією посадовця під час робочого турне буде досягнення згоди сторін на припинення бойових дій і відновлення мирних перемовин.

Про це пише "Укрінформ" із посиланням на заяву речниці МЗС Китаю Мао Нін.

"Китай вважає, що затягування "української кризи" не відповідає спільним інтересам міжнародної спільноти, тому основною метою нинішньої "човникової дипломатії" є досягнення консенсусу з приводу припинення бойових дій та "зведення мостів" для проведення мирних переговорів", - зазначила речниця на брифінгу.

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За її словами, протягом останніх двох років Пекін жодного разу не відмовлявся від просування миру, не послаблював своїх зусиль зі сприяння переговорам і здійснював "поглиблений обмін інформацією з усіма країнами, включаючи Росію і Україну".

"Китай продовжить відігравати особливу роль у врегулюванні "кризи в Україні" та здійснювати човникову дипломатію для пошуку політичного рішення", - підтвердила представниця китайського МЗС.

У травні 2023 року Лі Хуей відвідав Україну після візитів до низки європейських держав, де він закликав дипломатів діяти незалежно від США та вимагати від Києва негайного перемир'я.

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Пекін має своє бачення щодо закінчення повномасштабної війни Росії проти України, викладене у так званому "китайському мирному плані".

Перемир'я за китайським сценарієм передбачає, що Росія збереже контроль над тимчасово окупованими територіями України.

Нагадаємо, остання особиста розмова міністра закордонних справ України з китайським колегою відбулася на полях Мюнхенської безпекової конференції.