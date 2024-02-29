Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив про знищення ще двох російських Су-34 - разом 12 за 11 днів.

"Сьогодні близько 9.00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів!", - сказав Олещук.