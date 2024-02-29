Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив про знищення ще двох російських Су-34 - разом 12 за 11 днів. 

"Сьогодні близько 9.00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів!", - сказав Олещук.

 

Су-34 - основний фронтовий винищувач-бомбардувальник Росії, призначений головним чином для запуску бомб із лазерним наведенням або далекобійних керованих ракет для високоточних ударів по наземних цілях. Оснащений радаром, який дозволяє використовувати сучасні російські ракети "повітря-повітря". Су-34 - один із найдорожчих літаків російської армії. Його ціна -  близько 36 млн доларів.

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Нагадаємо, 27 лютого Повітряні сили України знищили два російські Су-34 протягом дня.

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