Лідери Конгресу США погодились ухвалити черговий законопроєкт про короткострокові витрати, який дозволить запобігти шатдауну, продовживши фінансування урядових програм до 8 і 22 березня.

Про це повідомляє CBS News.

Про угоду оголосили лідер більшості у Сенаті демократ Чак Шумер, лідер сенатської меншості республіканець Мітч Макконнелл, спікер Палати представників Майк Джонсон, лідер меншості в нижній палаті демократ Хакім Джеффріс, а також голови комітетів з питань асигнувань Сенату й Палати представників.

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За словами Джонсона, голосування за законопроєкт відбудеться у четвер, 29 лютого, оскільки вже у п'ятницю закінчується поточне фінансування частини урядових програм, які стосуються транспорту, житлово-комунального господарства, сільського господарства, енергетики, торгівлі, юстиції, внутрішніх справ і ветеранів.

Разом з тим, американські законодавці матимуть ще два тижні, щоб ухвалити шість законопроєктів про фінансування міністерств оборони, внутрішньої безпеки, Держдепу, охорони здоров'я, соціальних служб і праці.

Нагадаємо, голови парламентів 23 країн і Європарламенту закликали спікера Джонсона внести на розгляд допомогу Україні.

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