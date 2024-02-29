Збройні сили України завдали ракетного удару по російських військах в Оленівці Донецької області, в результаті майже два десятки солдатів РФ ліквідовано і понад десять - поранено.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив в Facebook.

"Збройні сили України завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області за допомогою українських реактивних систем залпового вогню", - вказано в повідомленні.

Водночас Генштаб не уточнив, про які саме українські РСЗВ йдеться.

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Kyiv Post звернувся по коментар до представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Андрія Юсова. Він наголосив, що засоби ураження не розкриваються з міркувань безпеки, зауваживши: "Але це було яскраво та феєрично!".

"За попередньою інформацією, втрати ворога внаслідок удару: 19 - загиблих російських окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу", - сказано в повідомленні Генштабу.

Більше по темі Буданов: Зеленський прийняв правильне рішення, коли звільнив Залужного Начальник ГУР Кирило Буданов сумнівається, що причиною відставки колишнього Головкома ЗСУ Залужного став конфлікт із Зеленським.

Крім того, 12 російських військових, зокрема командир цього підрозділу, були поранені.

У Гештабі ЗСУ наголосили, що українські воїни продовжують активними діями завдавати військам РФ втрат у живій силі й техніці та виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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Юсов, коментуючи удар ЗСУ по Оленівці, сказав, що військова розвідка на місцях працює над тим, щоб виявляти місця скупчення живої сили й техніки противника.

"У даній ситуації прекрасно відпрацьована операція, оперативно використана інформація - і завдано значного удару ворогу", - наголосив представник ГУР.

Раніше речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк підтвердила удар по полігону російських військ на лівобережжі Херсонській області. Тоді під час удару по Кринках було ліквідовано близько 60 військових РФ.

За словами Гуменюк, росіяни на полігоні готували відповідні штурмові групи. Удару було завдано під час тренування штурмових груп, які "відпрацьовували злагодженість своїх дій".

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Також 20 лютого з’явилась інформація, що ЗСУ завдали удару по полігону окупантів у районі Волновахи Донецької області. Загинули щонайменше 60 осіб.