Очільник української воєнної розвідки (ГУР) Кирило Буданов не впевнений, що причиною відставки колишнього Головнокома ЗСУ Валерія Залужного став конфлікт із Президентом Володимиром Зеленським.

В інінтерв'ю CBC News Кирило Буданов зазначив, що між Володимиром Зеленським та ексголовнокомандувачем навряд чи могли бути якісь особисті розбіжності, бо один із них був “прямо підлеглий іншому”.

Голова ГУР підтримав рішення Зеленського замінити Залужного.

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"Якщо все добре, і все чудово, і все робиться правильно, то чому ми опинилися в тій ситуації, в якій опинилися?", - сказав він.

Нагадаємо, 8 лютого цього року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Цю посаду Залужний обіймав із 2021 року. Новим Головкомом став Олександр Сирський.

Зеленський назвав Сирського "найбільш досвідченим українським командувачем".

До підвищення Сирський обіймав посаду Командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Залужний після звільнення заявив, що «завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року, тому всі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також, щоб перемогти теж разом».