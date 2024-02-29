Сьогодні, 29 лютого, Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо необхідності непохитної підтримки України Європейським Союзом після двох років повномасштабної війни. Цей документ підтримали більшість депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За проголосував 451 депутат, проти – 46, ще 49 євродепутатів утрималися.

«Росія веде злочинну, неспровоковану та невиправдану повномасштабну війну проти України з 24 лютого 2022 року. Вона розпочала цю війну у 2014 році шляхом анексії Кримського півострова та одночасної окупації частин Донецької та Луганської областей. Ця війна є грубим та показовим порушенням Хартії ООН, фундаментальних принципів міжнародного права. Дії Росії в Україні впродовж минулих двох років загрожують миру й безпеці в Європі та у світі», - йдеться у документі.

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Європарламент наголосив на непохитній солідарності з народом та політичним керівництвом України, підтвердив підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Депутати знову засудили російську війну проти України, а також залучення до неї режиму в Білорусі. Вони висунули вимогу до Росії та її поплічників негайно зупинити бойові дії та вивести всі свої сили та військове обладнання з усієї території України.

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Резолюція окремо наголошує на неприпустимості атак проти мирного населення та цивільної інфраструктури, закликає Росію зупинити практику насильницької депортації українців з тимчасово окупованих територій та звільнити всіх українців, які перебувають у російському полоні або ув’язненні, та припинити практику завезення російських громадян на ТОТ України.

Документ засуджує намір Росії провести «президентські вибори» на ТОТ України та підкреслює, що Європарламент не визнає результати цих протиправних «виборів».

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Депутати закликали Єврокомісію, високого представника ЄС та уряди країн-членів працювати разом з Україною та всією міжнародною спільнотою для створення спеціального трибуналу з розслідування та покарання злочину агресії, що був скоєний проти України російськими керівниками та її поплічниками, зокрема, в Білорусі. В документі вітається заснування Міжнародного центру із переслідування за злочин агресії проти України у Гаазі.

Європарламент закликав ЄС та його членів продовжувати санкції проти країни-агресора, забезпечити ефективну імплементацію всіх 13 пакетів таких обмежувальних заходів та усунути наявні можливості для їх обминання.

Документ містить ряд принципових положень, зокрема про те, що головною метою України залишається перемога у війні з Росією, що означатиме виведення всіх російських сил та їх поплічників з усієї міжнародно визнаної території України. Ця мета може бути досягнута за умови продовження стабільної, змістовної та безперервної допомоги для України, поступового збільшення постачання необхідної конвенційної зброї та обладнання.

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«Європарламент… наголошує на важливості звільнення Кримського півострова, окупованого Росією 10 років тому, нагадує, що мешканці півострова, які є вірними Україні, зокрема з-поміж корінного населення (кримських) татар, піддаються репресіям, арештам і тортурам… та підтримує зусилля України з реінтеграції Криму, зокрема в рамках Кримської платформи», - йдеться у документі.

Європарламент підтвердив підтримку зусиллям країн-членів та ЄС з постачання в Україну необхідної зброї та військового обладнання та закликав продовжувати цю допомогу так довго, як це буде необхідним для перемоги України. При цьому депутати закликали політичне керівництво країн-членів відмовитися від будь-яких «самообмежень» у наданні такої допомоги та своєчасно поставити в Україну все, що дозволить їй не лише захиститися від російських атак, а й повернути контроль над тимчасово окупованими територіями та перемогти у цій справедливій війні.

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Європейські політики висловили підтримку Формулі миру Президента Володимира Зеленського та привітали підписання двосторонніх угод у сфері безпеки між Україною та Великою Британією, Данією, Італією, Німеччиною та Францією в рамках реалізації спільної декларації G7 з підтримки України. При цьому документ окремо наголошує, що ці угоди не можуть розглядатися як альтернатива майбутньому членству України в НАТО.

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«Європарламент… підкреслює, що російська війна проти України призвела до фундаментальних змін геополітичної ситуації в Європі та загрожує її безпековій архітектурі і що відповідь на такий розвиток потребує від ЄС рішучих, широких політичних, безпекових та фінансових рішень», - наголошується у документі.



Раніше ми писали, що напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Євросоюз запровадив 13-й пакет санкцій проти Росії.