Національна прокуратура Польщі повідомила про затримання росіянина за співпрацю з так званою Ісламською державою (ІДІЛ).

Чоловіка, якого спочатку підозрювали у співпраці з ісламськими угрупованнями “Джабхат ан-Нусра” та “Аль-Каїдою”, а згодом з ІДІЛ, затримали за наказом прокуратури.

Прокурор відповідно до статті 258 Кримінального кодексу Польщі висунув затриманому звинувачення щодо участі на території Сирії у воєнізованих угрупованнях “Джабхат ан-Нусра”, “Аль-Каїда”, а також ІДІЛ, що мали на меті скоєння терористичних злочинів.

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Суд задовольнив клопотання прокурора про тимчасовий арешт особи на три місяці.



Раніше ми писаи, що у Польщі журналіста «Української правди» затримали на польсько-білоруському кордоні. Інцидент трапився, коли журналіст знімав матеріал про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю.