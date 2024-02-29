Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій засуджує убивство російського опозиційного політика Олексія Навального у колонії та прямо покладає відповідальність за це на РФ і президента Володимира Путіна, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За ухвалення документа проголосували 506 депутатів, проти 9 і 32 євродепутати утрималися, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Олексій Навальний, видатна російська політична фігура та лауреат премії Сахарова за свободу думок 2021 року, загинув у сибірській виправній колонії на північ від Полярного кола під час відбування необґрунтованого, політично вмотивованого строку. Вбивство Олексія Навального є ще однією ознакою системних репресій в Росії, які посилюються. Повна відповідальність за його смерть лежить на російській державі, зокрема на її президенті Володимирі Путіні, який має бути притягнутий до відповідальності», - наголошується у документі.

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Депутати Європарламенту висловили співчуття родині Навального, його колегам та численним прихильникам, а також повну підтримку Юлії Навальній у її намірі продовжити роботу, започатковану її чоловіком, та боротьбу проти клептократичного режиму Кремля.

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«Європарламент… закликає російську владу дозволити поховання тіла Олексія Навального відповідно до волі його родини і не підривати зусилля з організації гідної церемонії; вимагає незалежного та прозорого міжнародного розслідування щодо точних обставин смерті Олексія Навального та виявлення причетних до неї з метою встановлення правди, забезпечення відповідальності та вчинення правосуддя», - йдеться у резолюції.

Депутати закликали високого представника ЄС, країни-члени та міжнародних партнерів притягнути до відповідальності політичне керівництво та представників влади РФ, зокрема скористатися інструментом Глобального режиму санкцій ЄС за порушення прав людини, застосувати його проти суддів, прокурорів, тюремників - усіх, хто був причетний до політично мотивованого засудження Олексія Навального, знущань та тортур в ув’язненні, які призвели до передчасної загибелі політика.

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При цьому наголошується, що російська влада та персонально Путін несуть політичну та кримінальну відповідальність за цей злочин. Це, як ідеться у документі, ставить під сумнів легітимність Путіна у громадському та міжнародному вимірі.

Депутати висловили солідарність з громадянами Росії, які продовжують боротьбу за свободу своєї країни попри жорстокі репресії, та закликали російську владу негайно звільнити сотні людей, які були затримані під час вшанування пам’яті Навального, а також усіх політичних в’язнів, засуджених за політично мотивованими обвинуваченнями.

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«Європарламент… засуджує імперіалістичну політику російського режиму й агресивну війну Росії проти України; наголошує, що ЄС, його країни-члени та близькі за переконаннями партнери в усьому світі мають продовжувати політичну, економічну, фінансову та військову допомогу України, включаючи підтримку громадянського суспільства та довгострокові плани з відбудови України. Це є найкращою відповіддю на репресивні дії, до яких зараз вдається режим Кремля», - наголошується у документі.



Раніше ми писали, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер через тромб, що відірвався у виправній колонії №3 в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.