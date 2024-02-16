Олексій Навальний помер у російській колоніїЗа словами джерела RT, причиною смерті Навального став тромб, що відірвався.

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер у виправній колонії №3 в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, повідомляє місцеве управління Федеральної служби виконання покарань.

"Засудженому Навальному А.А. стало погано після прогулянки у виправній колонії № 3, майже відразу втративши свідомість", - йдеться в повідомленні ФСВП.

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За даними джерела RT, причиною смерті Навального став тромб, що відірвався.

Втім, своєю чергою прес-секретар Навального не підтвердив ці заяви.

"По Ямало-Ненецькому округу поширюється новина про смерть Олексія Навального в ІК-3. Жодних підтверджень цього у нас поки що немає. Адвокат Олексія зараз вилітає в Харп. Щойно в нас буде якась інформація, ми вам повідомимо", - сказав прес-секретар Навального Кіра Ярмиш

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За словами речниці політика, його тіло забрали слідчі для проведення «дослідження».

14 лютого прес-секретар Навального Кіра Ярмиш повідомила, що Навального в 27-й раз за час ув'язнення відправили в штрафний ізолятор.

Навальному було 47 років.

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