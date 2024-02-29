Українська IT-Армія атакувала МаіІ.гu. Безоплатний сервіс електронної пошти зупинився завдяки атакам нашого кібервійська, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.



Усі користувачі, які перебувають поза територією Російської Федерації, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів.



У відомстві зазначили, що доступ до e-mail це не тільки пошта, це можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступу до девайсів.

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