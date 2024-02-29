Українська IT-Армія атакувала МаіІ.гu. Безоплатний сервіс електронної пошти зупинився завдяки атакам нашого кібервійська, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Усі користувачі, які перебувають поза територією Російської Федерації, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів.

У відомстві зазначили, що доступ до e-mail це не тільки пошта, це можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступу до девайсів. 

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Нагадаємо, Kyiv Post розбирався, які сервіси працюють в додатку Дія вже зараз, що планується в майбутньому та як наразі працює “держава у смартфоні”.

Київ Пост
Київ Пост
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