Польські фермери тимчасово розблокували пункт пропуску «Краківець». Протест на цьому напрямку призупинили орієнтовно до 13 березня.

Про таке повідомила Державна прикордонна служба.

«В ніч з 8 на 9 число вони припинили свої дії в напрямку пункту пропуску «Краківець». Це тимчасово, бо вони зазначили, що свої дії поновлять орієнтовно 13 числа», - повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Попри це, біля «Краківця» є черги з вантажівок.

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«Хоч напрямок пункту пропуску «Краківець» розблокований і рух там відбувається інтенсивний, але також продовжує залишатися черга з вантажівок. На території Польщі в очікуванні перетину кордону в бік нашої держави. Це близько 600 вантажних транспортних засобів», - зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Й надалі рух перекритий на п'яти напрямках. У чергах стоїть 1700 фур.

Андрій Демченко додає, що польські протестувальники пропускають незначну кількість вантажівок у бік України.

Повністю заблокованими залишаються пункти пропуску «Ягодин» та «Шегині». Тут протестувальники не пропускають фури у напрямку Польщі. В Україну через «Ягодин» напередодні проїхало близько 50 вантажівок, а через «Шегині» - близько 35 вантажівок. У ДПСУ кажуть, що це критично низькі показники.