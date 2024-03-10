З'явилися супутникові знімки авіаційного заводу у Таганрозі, який напередодні атакували безпілотники.

На кадрах, зроблених вдень 9 березня, можна побачити пошкодження одного з ангарів. Помітні сліди підпалу на даху, що свідчить про пожежу. 

Про це пише «Мілітарний». 

Зазначається, що атаковані ангари були місцем остаточного складання літаків. 

Експерти вказують, що на знімках за 8 та 9 березня на території заводу відсутній один з літаків А-50. 

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Супутниковий знімок таганрозького авіаційного заводу, зроблений 9 березня 2024 року. Фото: Frontelligence Insight

Супутниковий знімок таганрозького авіаційного заводу, зроблений 8 березня 2024 року. Фото: Frontelligence Insight

Водночас він був там наприкінці лютого. 

ЗМІ пишуть, що наразі невідомо куди передислокували цей літак. Втім, є вірогідність, що він міг бути пошкоджений - якщо його перемістили до ангара, куди згодом вдарили дрони. 

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Зараз метою Москви є постійні та непоправні руйнування електростанцій, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

Супутниковий знімок таганрозького авіаційного заводу за 29 лютого 2024 року. Фото: Planet

У суботу російський Таганрог атакували дрони. У соцмережах писали, що під ударом опинився місцевий авіазавод, де ремонтують та виробляють спецлітаки, у тому числі літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

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23 лютого українські військові збили літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. А 14 січня Повітряні сили приземлили російські літаки А-50 та Іл-22.

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