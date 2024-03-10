Дослідники проаналізували супутникові знімки та дійшли висновку, що Росія розконсервувала від 25 до 40% своїх танкових резервів, залежно від моделі, зі сховищ під відкритим небом.
Про таке пишуть аналітики Інституту вивчення війни і зазначають, що не можуть перевірити ці дані.
Старший науковий співробітник програми «Росія і Євразія» у Фонді Карнегі за міжнародний мир Дара Массікот оцінила, що Росія, швидше за все, вивезла найкращу техніку зі стратегічного резерву. Водночас на складах все ще зберігається «гірша» і «непридатна до експлуатації» техніка.
За оцінками Массікот, залишки російських запасів можуть скоротитися протягом кількох років, якщо Росія збереже нинішній темп операцій у війні.
В ISW зазначили, що звіти про «виробництво» російських танків за останні роки здебільшого відображають відновлені та модернізовані танки, взяті зі сховищ.
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Аналітики наголосили, що російські військові здебільшого використовують техніку зі сховищ для підтримання бойових дій, а не для компенсації втрат на полі бою за допомогою нового виробництва.
«Росія може зіткнутися з дефіцитом техніки в найближчі кілька років, якщо нинішні теми втрат залишаться такими самими або прискоряться, а поточний рівень виробництва нових машин залишиться незмінним», - йдеться у звіті.
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