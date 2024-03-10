За його словами, весь особовий склад противника було ліквідовано. Атаку зупинено.

«В результаті 2 одиниці ворожої техніки були вражені пілотами ударних авіаційних комплексів, 2 одиниці були знищені за допомогою артилерії», - написав Олександр Півненко.

У цей час пілоти ударних дронів атакували росіян з повітря.

Спочатку нацгвардійці вдарили по противнику з артилерії та змусили майже повністю знизити темп атаки.

Аеророзвідки бригади НГУ «Спартан» помітили 2 колони російської техніки, які рухалися у напрямку позицій українських військ.

Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

За даними Генерального штабу, минулої доби росіяни найбільш активно атакували на Новопавлівському напрямку. Тут за підтримки авіації армія РФ 30 разів намагалася прорвати оборону наших військ.

Сили оборони відбили сім атак противника на Лиманському напрямку та ще шість - на Бахмутському напрямку.

«На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 16 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське», - йдеться в Генеральному.

Advertisement

Також російські війська штурмували біля Левадного, Роботиного та Вербового Запорізької області. На Херсонщині українські воїни й надалі утримують свої позиції.