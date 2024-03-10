Російські військові вкотре спробували прорвати оборону українських захисників на південному напрямку. 

Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

Аеророзвідки бригади НГУ «Спартан» помітили 2 колони російської техніки, які рухалися у напрямку позицій українських військ. 

Спочатку нацгвардійці вдарили по противнику з артилерії та змусили майже повністю знизити темп атаки. 

У цей час пілоти ударних дронів атакували росіян з повітря. 

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«В результаті 2 одиниці ворожої техніки були вражені пілотами ударних авіаційних комплексів, 2 одиниці були знищені за допомогою артилерії», - написав Олександр Півненко.

За його словами, весь особовий склад противника було ліквідовано. Атаку зупинено. 

За даними Генерального штабу, минулої доби росіяни найбільш активно атакували на Новопавлівському напрямку. Тут за підтримки авіації армія РФ 30 разів намагалася прорвати оборону наших військ. 

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Сили оборони відбили сім атак противника на Лиманському напрямку та ще шість - на Бахмутському напрямку. 

«На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 16 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське», - йдеться в Генеральному. 

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Також російські війська штурмували біля Левадного, Роботиного та Вербового Запорізької області. На Херсонщині українські воїни й надалі утримують свої позиції.

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