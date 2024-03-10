Російські війська почали активніше застосовувати боєприпаси з отруйною речовиною.

Про це розповів начальник відділу зв’язків із громадськістю ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій.

«Росіяни, на жаль, дедалі активніше застосовують боєприпаси з отруйною речовиною. За тиждень вони близько 50 разів скидали з безпілотників гранати з отруйною речовиною задушливо-сльозогінної дії, а тільки за минулу добу зафіксовано 15 таких скидів боєприпасів», - зазначив Лиховій, якого цитує Укрінформ.

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В основному такі випадки фіксують на Запорізькому напрямку.

«Це коли ворог не може взяти наші окопи класичним ударом артилерійським або дронами, він тоді застосовує такий сльозогінний газ», - пояснив Лиховій.

Він зазначив, що більш ніж дві третини боїв по всій лінії фронту припадають на Таврійський напрямок.

«Ворог підвищує кількість обстрілів і штурмових дій. На Новопавлівському напрямку було відбито 30 атак ворога за добу, на Авдіївському - 16 атак, а на Оріхівському напрямку відбито 8 таких атак противника», - розповів він.

Сьогодні командувач Національної гвардії України Олександр Півненко показав як українські військові відбили атаку росіян на півдні.

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Раніше аналітики ISW повідомляли, що РФ розконсервувала від 25 до 40% своїх танкових резервів зі сховищ під відкритим небом. В Інституті вивчення війни посилаються на дослідників, які проаналізували супутникові знімки.