Російські війська почали активніше застосовувати боєприпаси з отруйною речовиною.

Про це розповів начальник відділу зв’язків із громадськістю ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій.

«Росіяни, на жаль, дедалі активніше застосовують боєприпаси з отруйною речовиною. За тиждень вони близько 50 разів скидали з безпілотників гранати з отруйною речовиною задушливо-сльозогінної дії, а тільки за минулу добу зафіксовано 15 таких скидів боєприпасів», - зазначив Лиховій, якого цитує Укрінформ. 

Advertisement

В основному такі випадки фіксують на Запорізькому напрямку. 

«Це коли ворог не може взяти наші окопи класичним ударом артилерійським або дронами, він тоді застосовує такий сльозогінний газ», - пояснив Лиховій.

Він зазначив, що більш ніж дві третини боїв по всій лінії фронту припадають на Таврійський напрямок. 

Більше по темі

"Їм вигідно, щоб він був зниклим безвісти": Москва приховує смерті на фронті, щоб не платити компенсації

Російський військовослужбовець розповідає, що Міністерство оборони Росії приховує справжній статус своїх солдатів, щоб уникнути виплати грошової компенсації.

«Ворог підвищує кількість обстрілів і штурмових дій. На Новопавлівському напрямку було відбито 30 атак ворога за добу, на Авдіївському - 16 атак, а на Оріхівському напрямку відбито 8 таких атак противника», - розповів він.

Сьогодні командувач Національної гвардії України Олександр Півненко показав як українські військові відбили атаку росіян на півдні.

Advertisement

Раніше аналітики ISW повідомляли, що РФ розконсервувала від 25 до 40% своїх танкових резервів зі сховищ під відкритим небом. В Інституті вивчення війни посилаються на дослідників, які проаналізували супутникові знімки. 

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Київ Пост
8 годин тому
Україна використає досвід Камбоджі для розмінування
Україна використає досвід Камбоджі для розмінування
Київ Пост
9 годин тому
Естонія та Люксембург зробили чергові внески в ІТ-коаліцію
Естонія та Люксембург зробили чергові внески в ІТ-коаліцію
Київ Пост
9 годин тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Нацгвардійці зупинили дві колони росіян та відбили атаку на півдні
Далі » Глава МЗС Польщі звернувся до Папи Римського: можна заохотити РФ вивести війська з України