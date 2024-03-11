Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала ініціативу британського колеги Девіда Кемерона щодо обміну крилатими ракетами, аби забезпечити Україну далекобійним озброєнням.

Про це пише Spiegel.

"Це був би варіант", - зазначила німецька топ-дипломатка в неділю, 10 березня, у програмі телеканалу ARD.

За словами очільниці німецького МЗС, такий "круговий обмін" вже відбувався для іншого виду озброєння.

"Круговий обмін - це, можна сказати, німецький винахід... Ми вже робили це з іншим обладнанням певний час тому", - додала посадовиця.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон запропонував Берліну обміняти німецькі ракети Taurus на британські Storm Shadow, аби передати Україні далекобійну зброю.

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