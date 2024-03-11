Загальний огляд:

Атаки безпілотників зруйнували будинок у Донецьку, один мирний житель загинув у Курській області

Губернатор Ленінградської області РФ заявив, що пожежа в аеропорту сталася через безпілотник

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Рятувальники дістають тіла з-під завалів у Добропіллі

Місцева влада в Донецькій області повідомила, що під завалами зруйнованого житлового будинку були знайдені два тіла, а ще один український мирний житель загинув у місті, розташованому ближче до зони бойових дій.

"Три людини загинули в результаті сьогоднішнього обстрілу в Донецькій області", — повідомив у соціальних мережах голова обласної адміністрації Вадим Філашкін. Коли рятувальники розбирали завали будинку в Добропіллі, вони дістали два тіла. За словами Філашкіна, Росія атакувала місто безпілотниками "Шахед".

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Він також повідомив, що в результаті російських обстрілів у неділю в прифронтовому місті Часів Яр загинув 66-річний чоловік.

Тим часом, внаслідок українських обстрілів у російському прикордонному місті Кульбаки загинула жінка. Про це в неділю повідомила влада Курської області РФ, описуючи інцидент, що стався приблизно за шість миль від російсько-українського кордону.

"В результаті прямого влучання снаряда загорівся житловий будинок і загинула місцева жителька. Її чоловік отримав значні опіки і зараз йому надається кваліфікована медична допомога", — заявив губернатор Курської області Роман Старовойт.

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Дим здіймається над Санкт-Петербургом — палає ангар біля аеропорту

Державна інформагенція "Укрінформ" процитувала повідомлення в Telegram про те, що промислова будівля біля аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі охоплена вогнем після того, як, за словами місцевих чиновників, в ангар влучив безпілотник.

Укрінформ повідомив, що будівля, яку в деяких повідомленнях називають ангаром, розташована за адресою Волхонське шосе, 4, в районі металургійного заводу "Горєлово", і що клуби диму можна було бачити з різних частин другого за величиною міста Росії.

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Губернатор Ленінградської області заявив, що повітряний простір над містом закрили "через збитий безпілотник біля села Форносово Тосненського району". Як повідомляється, місцеві жителі помітили вибухи і винищувачі в небі ще до того, як з'явилися клуби диму.