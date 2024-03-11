Загальний огляд:
- Атаки безпілотників зруйнували будинок у Донецьку, один мирний житель загинув у Курській області
- Губернатор Ленінградської області РФ заявив, що пожежа в аеропорту сталася через безпілотник
- Київ відреагував на позицію Папи Римського щодо війни, провівши паралелі з Другою світовою війною
- Московські війська продовжують повільно просуватися на захід від Бахмута
- Відхід українських військ з району Авдіївки продовжує створювати силовий вакуум
- Аналітики кажуть, що росіяни віддають перевагу квадроциклам, а не танкам, оскільки ЗСУ виводять з ладу дорогу техніку
Рятувальники дістають тіла з-під завалів у Добропіллі
Місцева влада в Донецькій області повідомила, що під завалами зруйнованого житлового будинку були знайдені два тіла, а ще один український мирний житель загинув у місті, розташованому ближче до зони бойових дій.
"Три людини загинули в результаті сьогоднішнього обстрілу в Донецькій області", — повідомив у соціальних мережах голова обласної адміністрації Вадим Філашкін. Коли рятувальники розбирали завали будинку в Добропіллі, вони дістали два тіла. За словами Філашкіна, Росія атакувала місто безпілотниками "Шахед".
Він також повідомив, що в результаті російських обстрілів у неділю в прифронтовому місті Часів Яр загинув 66-річний чоловік.
Тим часом, внаслідок українських обстрілів у російському прикордонному місті Кульбаки загинула жінка. Про це в неділю повідомила влада Курської області РФ, описуючи інцидент, що стався приблизно за шість миль від російсько-українського кордону.
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"В результаті прямого влучання снаряда загорівся житловий будинок і загинула місцева жителька. Її чоловік отримав значні опіки і зараз йому надається кваліфікована медична допомога", — заявив губернатор Курської області Роман Старовойт.
Дим здіймається над Санкт-Петербургом — палає ангар біля аеропорту
Державна інформагенція "Укрінформ" процитувала повідомлення в Telegram про те, що промислова будівля біля аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі охоплена вогнем після того, як, за словами місцевих чиновників, в ангар влучив безпілотник.
Укрінформ повідомив, що будівля, яку в деяких повідомленнях називають ангаром, розташована за адресою Волхонське шосе, 4, в районі металургійного заводу "Горєлово", і що клуби диму можна було бачити з різних частин другого за величиною міста Росії.
Губернатор Ленінградської області заявив, що повітряний простір над містом закрили "через збитий безпілотник біля села Форносово Тосненського району". Як повідомляється, місцеві жителі помітили вибухи і винищувачі в небі ще до того, як з'явилися клуби диму.
Міністр закордонних справ і посол України при Святому Престолі виступили проти пропозицій Папи про капітуляцію
У суботній трансляції з Риму Папа Франциск сказав про війну в Україні: "Я вірю, що найсильнішими є ті, хто бачить ситуацію, думає про людей і має відвагу підняти білий прапор і вести переговори".
У Києві так не вважають.
"Наш прапор — синьо-жовтий, — заперечив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. – Під ним ми живемо, помираємо та перемагаємо. Ми не підніматимемо інших прапорів".
Він також публічно нагадав понтифіку про історичні зв'язки між Ватиканом і нацистською Німеччиною.
"Що стосується білого прапору, то з історії першої половини ХХ століття нам відома ця стратегія Ватикану. Закликаю не повторювати історичних помилок і послідовно підтримувати Україну та її народ у справедливій боротьбі за власне життя", – написав Кулеба в соцмережі Х.
Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш додав: "Якщо ми хочемо закінчити війну, ми повинні зробити все, щоб вбити Дракона".
Оперативна ситуація на Бахмутському напрямку
Інститут вивчення війни (ISW) опублікував геолокаційні кадри з неділі, які вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Бахмута у східній частині Іванівського.
Деякі російські військові блогери стверджують, що російські війська контролюють 80 відсотків Іванівського дещо просунулися поблизу Дружби на південно-західній околиці та в межах Богданівки (на північний захід від Бахмута), але аналітики ISW зауважують, що не бачили жодних підтверджень цим заявам.
На Бахмутському напрямку бої також тривають біля Богданівки, на схід від Часового Яру та на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки та Шумів.
Оперативна ситуація на Авдіївському напрямку
У неділю ISW повідомив, що російські війська нещодавно дещо просунулися поблизу Бердичів, що на північний захід від нещодавно захопленої Авдіївки, а також в Орлівці, що західніше міста, оскільки ЗСУ відступили з цього району.
Як видно на опублікованих минулими вихідними геолокаційних кадрах, російські війська просунулися на південь від Бердичів і на захід від Орлівки, бої також тривають на південний захід від Авдіївки біля населених пунктів Первомайське, Північне і Невельське.
Серед задіяних російських підрозділів – підрозділи 24-ї гвардійської бригади спецназу Головного розвідувального управління [ГРУ]), особливо поблизу Бердичів.
Також минулими вихідними кремлівські війська просунулись на південний захід від Вугледара в західних районах Донецької області. Опубліковані в неділю геолокаційні кадри вказують на те, що росіяни просунулися на північний захід від Шевченка (на південний захід від Вугледару).
Оперативна ситуація в Запорізькій області
Аналітики ISW зазначають, що російські війська, принаймні в Запорізькій області, надають перевагу легким неброньованим транспортним засобам, а не стандартним танкам, зокрема, з огляду на те, що вони доступніші й дешевші в експлуатації.
Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» капітан Дмитро Лиховій заявив у суботу, що для транспортування піхоти поблизу Роботиного російські війська все більше покладаються на позашляхові "баггі" та всюдиходи, оскільки українські сили знищують стандартні російські військові машини.
"Російські війська можуть експериментувати з використанням таких легких неброньованих машин через їхню доступність у порівнянні з російською військовою технікою, яку українські війська можуть легко знищити, та/або через те, що такі легкі машини менші за розмірами і мають більшу швидкість і мобільність, ніж стандартні військові машини, що ускладнює їхнє ураження українськими військами", — пишуть аналітики ISW.
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