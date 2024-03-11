Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський виступив із пропозицією подвоїти виплати військовослужбовцям на передовій.

Про це розповів народний депутат від президентської фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко в інтерв’ю Telegraf.

"Вони [військові] хотіли б отримувати надбавку за бойові не 100 тисяч гривень, а 200 тисяч. Це можна робити? Так, можна! І є така пропозиція від Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який запропонував президенту подвоїти ці виплати для мотивації хлопців, які бажають битися і воювати", - зазначив Горбенко.

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На думку нардепа, кошти на таку індексацію можливо знайти за рахунок звільнення з війська так званих "відмовників" - людей, які не бажають воювати.

"Я не бачу сенсу тримати таких людей в лавах нашої армії, краще ці кошти, які вивільняються (вони ж не будуть отримувати зарплату), спрямувати на додаткову мотивацію хлопців, які бажають воювати, захищати свою країну", - пояснив парламентар.

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що цього тижня у Верховну Раду можуть внести законопроєкт про мобілізацію засуджених.