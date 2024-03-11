Схоже, нинішнє виробництво артилерійських снарядів у Росії втричі переважає за кількістю ті обсяги, які США та Європа разом виробляють для України, пише CNN із посиланням на поінформовані джерела врозвідці.

Видання наголошує, що така перевага стане головним фактором потенційного успіху майбутнього наступу Росії цього року.

Росія виробляє близько 3 мільйонів снарядів на рік

Росія виробляє близько 250 тисяч артилерійських боєприпасів щомісяця, тобто близько 3 мільйонів на рік, свідчать дані розвідки НАТО, які опинились у розпорядженні CNN.

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«Тоді як США та Європа разом можуть виробляти приблизно 1,2 мільйона боєприпасів на рік для України», – розповів CNN представник європейської розвідки.

Сполучені Штати поставили собі за мету виготовляти 100 тис. снарядів на місяць до кінця 2025 року. А це менше половини нинішнього російського щомісячного виробництва. Втім, навіть така мета наразі, по суті, недосяжна, оскільки 60 мільярдів доларів фінансування України заблоковані в Конгресі.

«Етап, на якому ми зараз – це війна за виробництво. Результат в Україні залежить від того, наскільки кожна сторона готова вести цю війну», – сказав високопосадовець НАТО на умовах анонімності.

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Збройові заводи в Росії працюють цілодобово

В НАТО підрахували, що Росія використовує близько 10 тисяч снарядів на день, а Україна лише 2 тисячі. На певних ділянках фронту протяжністю понад 1000 км це співвідношення ще гірше, розповів представник європейської розвідки.

«Питання номер один, за яким ми зараз спостерігаємо – це боєприпаси. Тому що саме в цій галузі Росія насправді значно переважає у виробництві та на полі бою», – розповів медіа представник НАТО.

Він наголосив на тому, що збройові заводи в Росії працюють цілодобово. Понад те, РФ імпортує боєприпаси з Ірану та Північної Кореї.

Росія «використовує все, що в неї є», наголосив представник розвідки, і додав, що «їхня військова машина працює на повну потужність».

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Втім, навіть таке нарощування потужностей все ще недостатнє, щоб задовольнити потреби Росії, кажуть офіційні особи США та Заходу. Представники західних розвідок не очікують, що Росія досягне серйозних успіхів на полі бою в короткостроковій перспективі.

Чиновники наголошують, що російські виробничі потужності достатньо обмежені: російські заводи, ймовірно, досягнуть піку наступного року.

Чеська ініціатива зі збору коштів на снаряди для ЗСУ

Напередодні президент Чехії Петр Павел повідомив, що країни, які долучилися до чеської ініціативи зі збору коштів для закупівлі боєприпасів для України в третіх державах, зібрали необхідну суму.

До ініціативи Чехії нещодавно приєднався й Люксембург.

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Варто нагадати, що в лютому Сенат США схвалив законопроєкт, який передбачає виділення близько 95 млрд дол. на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та на інші потреби. Втім, законопроєкт має розглянути й затвердити Палата представників, яка досі не розглядала допомогу США для України.

Навіть у своїй останній промові до Конгресу «Про стан справ у країні» президент США Джо Байден у перші хвилини свого виступу згадав Україну та наголосив на тому, що Україна здатна зупинити Путіна, якщо надати їй зброю.