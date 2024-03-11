Сьогодні в Брюсселі перед початком церемонії підняття прапора Швеції, яка минулого тижня стала повноправним членом Альянсу, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО посилить допомогу Україні, тож Путін не досягне успіху на полі бою, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наша підтримка для України залишається значною та має продовжуватися. Президент Путін розпочав цю війну, він може завершити її сьогодні. Але Україна не може цього зробити. Тому що здача не означає миру. Ми маємо продовжувати зміцнювати Україну та показати Путіну, що він не досягне того, чого прагне на полі бою, але має сісти за стіл переговорів та шукати рішення, де Україна визнається та залишається суверенною незалежною державою», - сказав Столтенберг.

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Генсекретар зауважив, що два роки тому, коли Путін розпочав агресію, він хотів отримати менше НАТО на своїх кордонах і прагнув знищити Україну, але отримав протилежне. НАТО є більшим і сильнішим, а Україна є ближчою до членства в НАТО, ніж будь-коли раніше.

«Ми стоїмо на боці українців. Союзники продовжують оголошувати про надання нової допомоги на мільярди доларів, включаючи найбільший пакет від Швеції, що містить боєприпаси, засоби протиповітряної оборони та бойові танки», - додав Столтенберг.

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Він наголосив, що приєднання Швеції - це добре для цієї країни, а також для безпеки всього Альянсу. У відповідь на російську агресію проти України НАТО збільшило свою військову присутність в усьому регіоні. Набуття членства в НАТО Швеції, яка володіє сучасним військовим потенціалом, є історичною подією, яка зміцнить спільну безпеку.



Столтенберг також прокоментував скандальну заяву Папи Римського, який закликав Україну "підняти білий прапор" і почати переговори з РФ.

"Капітуляція - це не мир. Путін почав цю війну і може закінчити її сьогодні. В України, з іншого боку, немає такої можливості", - заявив Генсек НАТО та закликав усіх союзників продовжувати надавати Україні військову підтримку.

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Нагадаємо, 7 березня Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив, що його країна офіційно стала 32-м членом Північноатлантичного альянсу. Швеція подала заявку на членство в НАТО в 2022 році після вторгнення Росії в Україну, і більшість членів Альянсу швидко ратифікували її. Однак тривалий час вступ Швеції до НАТО блокували Туреччина та Угорщина.