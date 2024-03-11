Президент Чехії Петр Павел зазначив, що підтримка військових з країн НАТО безпосередньо на території України не порушуватиме жодних міжнародних норм.

Про це пише Euractiv із посиланням на інтерв'ю Павела чеському телебаченню.

Втім, за словами чеського лідера, має бути чітке розмежування між розгортанням бойових підрозділів та можливим залученням військ до певної "допоміжної" діяльності, в якій НАТО вже брала участь.

"Слід пам’ятати, що після анексії Криму та окупації частини Донбасу, яка по суті була агресією, хоча й у значно менших масштабах, ніж сьогодні, на території України діяла навчальна місія НАТО, до складу якої свого часу входило понад 15 країн, і вона нараховувала близько 1000 осіб", - нагадав Павел.

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З точки зору міжнародного права і Статуту ООН, ніщо не заважає військам НАТО, а також цивільним особам допомагати суверенній державі в межах навчань і обслуговування обладнання, оскільки це не вважається бойовим втручанням, запевнив Павел.

"Я б точно не відмовлявся від дискусії з цього приводу. Якби ми могли домовитися з союзниками про те, що, наприклад, замість того, щоб навчати українських військових на території країн-членів НАТО та переправляти тисячі військових, скажімо, до Польщі чи Чехії, було б набагато доцільніше переправляти декілька десятків інструкторів на українську територію і там навчати українських військових" - пояснив він.

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Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів повернути тренувальні місії на територію України, нагадавши, що у 2014-2022 роках у нашій країні працював увесь спектр таких місій.

Нагадаємо, дискусії навколо можливості відправки військових НАТО до України підтвердив президент Франції Макрон за підсумками зустрічі з майже 30 лідерами в Парижі 26 лютого.