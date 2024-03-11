Президент Франції Емманюель Макрон за підсумками телефонної розмови з українським колегою Володимиром Зеленським підтвердив, що здійснить офіційний візит до Києва найближчими тижнями.

Про це повідомила пресслужба Єлисейського палацу.

"Очільники обох держав домовилися підтримувати тісний контакт, зокрема щодо візиту президента [Франції] в Україну, який має відбутися найближчими тижнями", - йдеться у пресрелізі.

Водночас Макрон підтвердив "свій намір продовжувати зусилля для швидкого створення Коаліції далекобійної зброї для України, а також підтримку чеської ініціативи щодо боєприпасів".

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Французький лідер наголосив на необхідності продовження роботи, розпочатої в межах Коаліції артилерії для України, створеної під проводом США та Франції.

Президент Зеленський, своєю чергою, повідомив, що обговорив з Макроном результати Міжнародної конференції на підтримку України, яка відбулась у Парижі 26 лютого.

"Співрозмовники також обмінялися думками щодо ключових очікуваних результатів візиту Емманюеля Макрона в Україну, який відбудеться найближчим часом", - йдеться у пресрелізі Києва.

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Нагадаємо, 16 лютого президенти України та Франції підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Kyiv Post зібрав ключові пункти документа.