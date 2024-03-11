Згідно з даними пошуковика по судовому реєстру «Бабуся», 1 274 вироків отримали українці в судових справах про ухилення від військової служби. До обвинувачених застосували як умовні, так і реальні строки позбавлення волі до 5 років.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Від початку війни в 2014 році сумарно ухвалили 3 746 вироків ухилянтам. Третина з них припадає на 2023 рік.





У повідомленні зазначається, що перший пік покарань ухилянтів припав на 2015 рік: тоді було ухвалено 1 596 вироків. Далі кількість поступово спадала, досягнувши 8 доведених до кінця справ у 2021 році. Проте вже в перший рік повномасштабної війни таких справ побільшало в 20 разів — до 220 вироків.

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Кількість справ торік зросла вп'ятеро — до 1 274. З них 60 кримінальних проваджень завершилися реальним ув’язненням. У січні 2024 року ухилянтам було винесено 120 вироків Це вже 54% від загальної кількості вироків за цією статтею за весь 2022 рік.



Раніше ми писали, що в Україні в січні 2024 року зареєстрували понад 400 кримінальних проваджень у справах про домашнє насильство. Це вже на 55% більше, ніж у січні 2023 року, коли зареєстрували 280 таких справ.