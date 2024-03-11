Начальник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) заявив, що українські диверсійні рейди в Чорному морі – це підготовка до "серйозної операції" в тимчасово окупованому Криму. За його словами, операції в Чорному морі – це перевірка "правильності тверджень про шляхи підходу і відходу звідти".

“Крім того, це гарний посил для населення, яке живе в окупації вже 10 років. Багато хто з них вірить у те, що їх забули”, — сказав Кирило Буданов у документальному фільмі "Війна за море: від Дніпра до Криму", прем’єра якого відбулась 10 березня в етері національного телемарафону.

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В свою чергу в Кремлі вважають, що слова Буданова “схожі на самопіар або на блеф”, вважає перший заступник голови міжнародного комітету Радфеду Джабаров.

Начальника української воєнної розвідки ж він назвав "дуже балакучим" для керівника спецслужб.

Кадр із документального фільму "Війна за море: від Дніпра до Криму"

У новому документальному фільмі бійці ГУР, які брали участь у плануванні та реалізації бойових місій, повʼязаних одним стратегічним задумом, також розповіли деталі війни за море в 2022-2023 роках.

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У липні минулого року бійці спецпідрозділу Тимура повернули нафтогазовидобувну платформу "Україна" (“Вишку Бойка”), а потім брали участь у кримській операції "Пробудження сили".

"У ворога не буде панування у морі ніколи, що б вони там собі не придумували. Це наше Чорне море, це наші "вишки", наш Крим, наш Зміїний острів", — наголосив командир спецпідрозділу ГУР.

Минулого тижня, 5 березня, спецпідрозділ ГУР МО України “Group 13” атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ “Сєрґєй Котов”.

“Ми розуміємо, як треба маневрувати, під яким кутом заходити, з якої сторони. Ми оцінюємо дуже багато факторів перед тим, як атакувати. І після цього вже починається пошук цілі. Після виявлення, коли борти виходять на вигідну позицію, здійснюється одночасна атака всіма бортами”, — пояснив командир підрозділу з позивним Тринадцятий.

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Дізнатися інші подробиці про морські битви та побачити унікальні кадри бойових зіткнень ГУР у морі можна в документальному фільмі “Війна за море: від Дніпра до Криму” за посиланням.