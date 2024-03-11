Завтра, 12 березня, у північній частині Індійського океану стартує основний етап навчань «Морський пояс безпеки 2024» між Іраном, Китаєм і Росією, повідомляє IRNA.

Згідно з даними агенції, у навчаннях будуть задіяні надводні та льотні підрозділи ВМС Ісламської Республіки Іран, плавзагони Китаю та Росії. Також у «Морському поясі безпеки 2024» братимуть участь представники Оману, Азербайджану, Казахстану, Пакистану та ПАР.

Заявлена мета проведення цих навчань - зміцнення безпеки та її засад у регіоні, розширення багатосторонньої співпраці між країнами-учасницями, демонстрація доброї волі та здатності цих країн спільно підтримувати мир в усьому світі й безпеку на морі та створювати морську спілку для майбутніх спільних операцій.

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У повідомленні зазначається, що цілі цих навчань охоплюють посилення безпеки міжнародної морської торгівлі, боротьбу з піратством і морським тероризмом, гуманітарні заходи, обмін інформацією у сфері рятування на морі, а також обмін оперативно-тактичним досвідом.

Нагадаємо, 8 березня до Києва приїхав спеціальний представник Китаю Лі Хуей. Це його другий візит від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Він зустрівся з представниками Офісу президента України, української розвідки та Генерального штабу. 

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