У грузинському уряді вимагають від української влади видати Тбілісі урядовців часів правління президента Міхеіла Саакашвілі, передає Укрінформ із посиланням на Грузия Online.

«В українській владі високі посади, як і раніше, обіймають люди, які перебувають у розшуку або засуджені за різні злочини. З цієї точки зору особливе занепокоєння викликає перебування Зураба Адеїшвілі на посаді радника генерального прокурора України, а також перебування на посаді заступника голови Служби контррозвідки України Георгія Лордкіпанідзе. Нагадаємо, що вказані особи очолювали авторитарний режим попередньої влади Грузії. Висловлюємо надію, що українська влада перегляне рішення, які брутально суперечать духу дружби між Грузією та Україною, грузинським та українським народами. Насамперед, українській владі важливо і необхідно передати Грузії злочинців, які зараз займають високі посади в українській владі», — йдеться в заяві уряду Грузії.

Advertisement

Зазначається, що уряд Грузії висловлює глибоке занепокоєння на тлі візиту Адеїшвілі в складі офіційної делегації України до ЄС та ФРН.

Водночас у грузинському уряді нагадують, що протягом останніх двох років Грузія непохитно заявляла про свою солідарність з Україною та українським народом і засуджувала військову агресію Росії проти країни.

Advertisement

У заяві наголошується, що Грузія офіційно приєдналася до понад 600 рішень на міжнародних платформах, які передбачали підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та засудження військової агресії Росії.

Крім того, вказується, що Грузія надає гуманітарну допомогу дружньому українському народові.

Зураб Адеїшвілі працював міністром юстиції Грузії (2008–2012), а Георгій Лордкіпанідзе обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ Грузії за часи правління президента Міхеіла Саакашвілі.



Нагадаємо, Грузія допомагає Росії імпортувати деталі для танків із Японії та Тайваню через Китай. Грузія, яка межує з Росією, не запровадила санкції проти Росії після її вторгнення в Україну. Вважається, що Росія використовувала Грузію як канал для платежів і логістики.





