Європейський парламент проголосував за створення законодавчої основи для цифрової ідентифікації ЄС. Це пришвидшує реалізацію Європейського цифрового гаманця (EUDI). Держави-учасниці консорціуму POTENTIAL, серед яких і Україна, мають представити свої національні гаманці ЄС протягом 24 місяців, а тестування прототипів має завершитися до квітня 2025 року.



Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.



Цифровий гаманець ідентифікації ЄС — це мобільний продукт, який дасть змогу безпечно в електронній формі зберігати персональні дані та ділитися ними. Він діятиме як у межах своєї країни, так і за кордоном, матиме спільні стандарти та технічні характеристики для всіх країн ЄС. У межах пілотного проєкту POTENTIAL протестує 6 різних видів послуг:

Advertisement

користування державними сервісами онлайн;

зручне й безпечне відкриття банківського рахунку онлайн;

постійний доступ до водійських посвідчень у смартфоні;

реєстрація SIM-карти;

користування електронним підписом;

отримання електронних медичних рецептів.

У повідомленні зазначається, що після запровадження цифрового гаманця українці зможуть використовувати Дію в Європі, а європейці — свої цифрові гаманці в Україні.

Нагадаємо, у 2023 році Україна разом із 18 країнами-членами ЄС долучилася до консорціуму POTENTIAL. Спільно з європейськими колегами українці розробили вимоги до Європейського гаманця та сценарії його використання.



Також українці поділилися досвідом запровадження застосунку Дія з іноземними фахівцями. Український застосунок має більшість функцій, передбачених гаманцем EUDI.



Kyiv Post розбирався, які сервіси працюють у додатку Дія вже зараз, що планується в майбутньому та як наразі працює “держава у смартфоні”.