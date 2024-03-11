Європейський парламент проголосував за створення законодавчої основи для цифрової ідентифікації ЄС. Це пришвидшує реалізацію Європейського цифрового гаманця (EUDI). Держави-учасниці консорціуму POTENTIAL, серед яких і Україна, мають представити свої національні гаманці ЄС протягом 24 місяців, а тестування прототипів має завершитися до квітня 2025 року.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Цифровий гаманець ідентифікації ЄС — це мобільний продукт, який дасть змогу безпечно в електронній формі зберігати персональні дані та ділитися ними. Він діятиме як у межах своєї країни, так і за кордоном, матиме спільні стандарти та технічні характеристики для всіх країн ЄС. У межах пілотного проєкту POTENTIAL протестує 6 різних видів послуг:

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  • користування державними сервісами онлайн;
  • зручне й безпечне відкриття банківського рахунку онлайн;
  • постійний доступ до водійських посвідчень у смартфоні;
  • реєстрація SIM-карти;
  • користування електронним підписом;
  • отримання електронних медичних рецептів.

У повідомленні зазначається, що після запровадження цифрового гаманця українці зможуть використовувати Дію в Європі, а європейці — свої цифрові гаманці в Україні.

Нагадаємо, у 2023 році Україна разом із 18 країнами-членами ЄС долучилася до консорціуму POTENTIAL. Спільно з європейськими колегами українці розробили вимоги до Європейського гаманця та сценарії його використання.

Також українці поділилися досвідом запровадження застосунку Дія з іноземними фахівцями. Український застосунок має більшість функцій, передбачених гаманцем EUDI.

Kyiv Post розбирався, які сервіси працюють у додатку Дія вже зараз, що планується в майбутньому та як наразі працює “держава у смартфоні”.

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