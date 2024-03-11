З тимчасово окупованої території Херсонської області на підконтрольну Україні територію вдалося повернути родини з п'ятьма дітьми та 18-річну дитину-сироту, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Повернення наших дітей з окупації – це робота, яка ні на мить не припиняється. І от знову є радісні новини. Виїхати на підконтрольну Україні територію вдалося родинам з п'ятьма дітьми, а також 18-річній сироті”, - зазначив Прокудін.

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Він додав, що найменшому з малюків – два роки. Зараз діти й дорослі у безпеці. З ними працюють психологи та лікарі.

Начальник ОВА подякував організації Save Ukraine, яка допомагає виїхати сім’ям на підконтрольну Україні територію.



Нагадаємо, 29 лютого з тимчасово окупованих росіянами території України команда Save Ukraine повернула шістьох дітей різного віку. Зокрема, п’ятьох з окупованої частини Херсонщини.