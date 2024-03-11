Україна ініціювала офіційні перемовини з регуляторами авіаперевезень США та Європейського Союзу про відновлення пасажирського авіасполучення з Україною.

Про початок переговорів в інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков

Прес-секретар Кубракова Юлія Вернигор підтвердила Kyiv Post цю заяву, не уточнивши термінів відновлення пасажирських рейсів.

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Кубраков наголосив на необхідності отримання дозволу як європейських, так і американських регуляторів на відновлення міжнародних рейсів.

«Неможливо здійснювати міжнародні рейси без дозволу двох регуляторів – європейського та американського – так це працює», – сказав він.

Міністр пояснив, що український уряд поділився з регуляторами своїм баченням того, як має функціонувати ринок пасажирських авіаперевезень в умовах воєнного стану, а також своїми оцінками ризиків, підходами та алгоритмами.

Він зазначив, що Україна також консультується з Управлінням цивільної авіації Ізраїлю, оскільки аеропорти цієї країни, як відомо, постійно перебувають під загрозою авіаударів.

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Кубраков утримався від уточнення конкретних термінів, але натякнув на зацікавленість у відновленні авіасполучення низки європейських авіакомпаній, не розкриваючи втім їхніх назв.

«На рівні планування є різні сценарії, і для нас вкрай важливо отримати перші офіційні відгуки від регулюючих органів».

«Насправді кілька європейських авіакомпаній дуже зацікавлені та мають бажання і кажуть, що вони будуть одними з перших, хто це зробить. Я не хочу називати їх наразі», – сказав міністр.

Що стосується українських авіакомпаній, Кубраков зазначив, що тривають переговори з трьома вітчизняними авіаперевізниками, які хочуть відновити роботу, оскільки їхні базові аеропорти розташовані в Україні.

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Наскільки ймовірне наразі відновлення пасажирського авіасполучення в Україні?

Kyiv Post звернувся до авіаексперта та керівника авіаційного сектору Богдана Долінце із запитанням, наскільки ймовірним він вважає відновлення авіасполучення України зі світом.

За його словами, Україна сильно залежить від транспортних регуляторів США та ЄС. Він натякнув, що перспектива відновлення поки що виглядає дещо надуманою.

«Сама Україна закрила свій повітряний простір у 2022 році відповідно до міжнародного правил. І EASA (Європейське агентство з авіаційної безпеки), і FAA (Федеральна авіаційна адміністрація) видали директиви авіакомпаніям, які підпадають під їхню юрисдикцією, що й призвело до заборони польотів в Україну», – пояснив Долінце.

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«Навіть якби Україна зняла свою заборону, без відповідних дій з боку EASA і FAA американські та європейські перевізники не змогли б відновити польоти», – додав він.

Початок переговорів передбачає, що зняття заборони на польоти обома сторонами має відбутися одночасно. Це станеться, коли польоти будуть визнані безпечним або якщо умови будуть відповідати необхідним стандартам безпеки, що спонукатиме Україну, FAA та EASA скасувати заборону або запровадити спеціальні протоколи польотів, зазначив експерт.

«Це має вирішальне значення, оскільки відкриває можливість як для українських, так і для міжнародних перевізників відновити польоти в Україну», – наголосив Долінце, віддавши належне зусиллям українського авіарегулятора у напрямку диверсифікації ризиків та уникнення одноосібної відповідальності перед лицем потенційних загроз.

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Після того, як інформація буде представлена регулюючим органам США та ЄС, розпочнеться період належної її оцінки, аби визначити, чи достатньо ресурсів і можливостей для відновлення польотів у визначеному обсязі та в межах визначених рамок.

«Вони можуть запропонувати подальші заходи для відновлення роботи, потенційно вказавши низку додаткових вимог по конкретних аеропортах», – додав Долінце.

За словами авіаційного експерта, першочерговими проблемами для аеропортів, керівництво яких розглядає можливість відновлення роботи, є готовність інфраструктури та наявність персоналу. Хоча деякі українські аеропорти й повідомили про свою готовність відновити роботу, певна кількість летовищ може зіткнутися з перешкодами через мобілізацію навченого персоналу.

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Очільник Офісу президента Зеленського Андрій Єрмак у грудні 2023 року заявив, що незабаром може відновити свою роботу головний міжнародний аеропорт Києва, оскільки Україна за останній рік зміцнила свою ППО й тепер здатна забезпечити безпеку рейсів із Києва та у зворотному напрямку.

Виступаючи в міжнародному аеропорту «Бориспіль» під час десятої наради щодо імплементації Формули миру в Україні, Андрій Єрмак сказав, звертаючись до міжнародних дипломатів: «Це повернення до складових мирного життя можливе тому, що Україна стала сильнішою.

Тепер ми можемо забезпечити безпеку цього об'єкта. Спасибі нашим силам оборони та нашим друзям, вашим країнам.

Я впевнений, що символічні посадочні талони, які всім вам дали сьогодні на вході, скоро перетворяться на справжні».

Заступник Єрмака Андрій Сибіга зазначив, що Бориспіль був першим важливим об’єктом в Україні, який закрився через повномасштабне вторгнення Росії, і він буде першим, який знову відкриється, як тільки дозволять умови.