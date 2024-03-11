Росіяни вимушені звозити на тимчасово окуповані території своїх лікарів та вторинний медперсонал, адже місцеві не працюють з російською окупаційною армією й переважно виїхали з регіону.



Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"Аби подолати дефіцит ворог здійснює набір на навчання до захоплених медичних коледжів, але охочих небагато. При цьому навчання безкоштовне, а для вступу не вимагаються іспити. Тобто рівень студентів росіянам не важливі, адже головне в цьому процесі для ворога імітація “налагодження мирного життя”. Проте й це у ворога не виходить", - зазначають активісти з ЦНС.



Нагадаємо, українські активісти перехопили листування очільника Держдуми РФ з Путіним. Високопосадовець закликав Путіна посилити контроль держави та конфронтацію з країнами заходу. Інформацію передали відповідним українським службам.



Крім того, на тимчасово окупованих територіях України росіяни ріжуть комунальну мережу захоплених міст на брухт.