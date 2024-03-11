"Важлива тема – фортифікації. Звіт прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо темпів зведення нових оборонних рубежів. Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів – масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на вчасне завершення", – наголосив очільник держави. Крім того, Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, головкома Сирського, начальника Генштабу Баргилевича, очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна щодо забезпечення фронту всім необхідним. Обговорили фактичне та майбутнє надходження снарядів, ракет та іншого озброєння, а також власне виробництво.

Раніше ми писали, що Зеленський відреагував на слова Папи Франциска про "білий прапор" для України. За словами українського лідера, Папі не варто "займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити", перебуваючи за 2,5 тис. кілометрів.