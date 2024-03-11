Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому обговорили, зокрема, ситуацію на фронті, виробництво снарядів та зведення фортифікаційних споруд.

"Важлива тема – фортифікації. Звіт прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо темпів зведення нових оборонних рубежів. Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів – масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на вчасне завершення", – наголосив очільник держави.

Крім того, Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, головкома Сирського, начальника Генштабу Баргилевича, очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна щодо забезпечення фронту всім необхідним. Обговорили фактичне та майбутнє надходження снарядів, ракет та іншого озброєння, а також власне виробництво.

Advertisement

Раніше ми писали, що Зеленський відреагував на слова Папи Франциска про "білий прапор" для України. За словами українського лідера, Папі не варто "займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити", перебуваючи за 2,5 тис. кілометрів.

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Київ Пост
8 годин тому
Україна використає досвід Камбоджі для розмінування
Україна використає досвід Камбоджі для розмінування
Київ Пост
9 годин тому
Естонія та Люксембург зробили чергові внески в ІТ-коаліцію
Естонія та Люксембург зробили чергові внески в ІТ-коаліцію
Київ Пост
9 годин тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Українців можуть депортувати з окупованих територій, якщо ті не отримають паспорти РФ до липня
Далі » Білий дім: Байден зустрінеться з прем’єром Чехії й обговорить підтримку України