Через місяць, 15 квітня, Президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала зустрінуться в Білому домі, де обговорять взаємодію у сферах економіки, демократії й безпеки, а також питання подальшої підтримки України.

Про це йдеться в офіційному повідомленні речниці Білого дому Карін Жан-П’єр.

«Лідери підтвердять свою рішучу підтримку України, яка обороняється від агресивної війни РФ», - акцентували в Білому домі.

Advertisement

Зазначається також, що Чехія цього року святкуватиме чверть століття членства в НАТО. Тож лідери «наголосять на своїй непохитній відданості НАТО, яке робить усіх безпечнішими».

Також президент Байден і прем’єр-міністр Фіала скоординують взаємні пріоритети, в тому числі питання безпеки, економічних можливостей та спільних демократичних цінностей.

Раніше ми писали, що Чехія посилила активність щодо підтримки України. Упродовж останніх місяців її уряд таємно шукав за межами ЄС боєприпаси для України. Напередодні президент Чехії Петр Павел повідомив, що країни, які долучилися до чеської ініціативи зі збору коштів для закупівлі боєприпасів для України в третіх державах, зібрали необхідну суму.