У міській раді Маріуполя повідомили, що жителі тимчасово окупованого Маріуполя не хочуть брати участі у «голосуванні на виборах президента РФ».
«З 10 по 14 березня у Маріуполі проходить фарс під назвою «дострокове голосування на президентських виборах РФ». Мобільні групи дільничних комісій їздять по будинках жителів та просто у дворах влаштовують «виборчі дільниці», - зазначається у повідомленні.
За словами російської окупаційної влади, це нібито «дозволить уникнути скупчення людей на виборчих дільницях і знизить ризик їх обстрілів», а насправді - можливість для фальсифікацій і примушування людей до участі у псевдовиборах.
«Загарбники розуміють, що жителі просто не хочуть іти на «виборчі дільниці». Навіть при цьому явка за підсумками першого дня дострокового голосування у так званій «ДНР» становить лише 22%... Усі розуміють, що результати заздалегідь вирішені», - підкреслили у міськраді.
Раніше ми писали, що у межах підготовки до “виборів президента” на тимчасово окупованій території Луганщини росіяни вигадали спосіб змусити українців звітувати про відвідання “дільниць” за допомогою соцмереж. Вони оголосили про флешмоб «вся сім’я – на вибори», у якому учасники мають викладати фото родини на “виборчих дільницях” у соцмережах.
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